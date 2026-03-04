Declaraciones
Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"
Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"
La Reina Letizia se despide del periodista con un cariñoso mensaje a Sonsoles: "Vengo a darle un abrazo a mi amiga"
Kevin Rodríguez
Tras las palabras de la Reina Letizia y la anécdota que ha recordado Vicente Vallés en Antena 3, Sonsoles Ónega y sus hermanos han salido a hablar con la prensa para mandar un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo recibido tras la muerte de su padre, Fernando Ónega.
"Hemos salido para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas y de todos los compañeros. También agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día", comenzaba diciendo Cristina Ónega, que acababa agradeciendo al Hospital Ramón y Cajal el trato recibido.
Posteriormente, Sonsoles ha suscrito las palabras de su hermana y ha añadido: "Estamos emocionados con nuestro hermano Fernando, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto".
La presentadora de Antena 3 también ha remarcado que el cariño recibido les ha hecho sentirse "muy orgullosos" de su padre "porque siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó" y deseó poder "continuar su legado".
Suscríbete para seguir leyendo
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Matan a tiros en Torrevieja a uno de los acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”