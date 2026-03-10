Sarah Santaolalla abandona ‘En boca de todos’ entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento con Antonio Naranjo y acusar a Nacho Abad de cómplice

Momento de máxima tensión en 'En boca de todos'. La analista política Sarah Santaolalla ha abandonado el plató en pleno directo este martes, 10 de marzo, tras un duro enfrentamiento con el tertuliano Antonio Naranjo, que ha cuestionado la agresión denunciada por ella contra Vito Quiles.

El choque ha comenzado cuando Naranjo ha lanzado una pulla cargada de ironía sobre el estado de Santaolalla: “Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto”. Ella ha respondido con calma: “Hasta que el informe médico así lo pida”, pero el colaborador ha continuado insinuando irregularidades al mencionar la supuesta protección policial que habría recibido: “No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas”.

La colaboradora ha intentado frenar el asunto desde el primer momento: “Yo no vengo a hablar de mí, es una situación privada y no vengo a esto”, ha respondido, visiblemente incómoda. El presentador Nacho Abad ha intervenido entonces para aclarar que el tema no estaba previsto: “Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio”, lo que ha provocado la indignación de Santaolalla: “¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos?”.

El enfrentamiento ha ido a más cuando Naranjo ha insistido en cuestionar su versión de los hechos: “Cuando he visto lo que tú has denunciado, lo que ha dicho el médico forense y lo que el Gobierno ha hecho con tu caso, con tu complicidad, no me puedo quedar callado”. La analista ha respondido acusando al programa de permitir una campaña contra ella: “Esto es un poco sucio. Lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo que sabes que llevo sufriendo durante mucho tiempo”.

En ese momento, Santaolalla ha pedido explicaciones al equipo del programa: “¿Está en escaleta este tema? Porque yo no estoy para participar en estos circos mediáticos. Si esto era una encerrona, se dice”. Abad ha negado cualquier maniobra: “A mí no me vas a acusar de encerrona porque yo no he planificado nada con Antonio”.

La situación ha terminado estallando definitivamente: “No he venido a esto, no he venido a esto, me piro. ¿A poner al mismo nivel a agresor y a víctima?”, ha gritado Santaolalla, visiblemente afectada. Antes de abandonar el plató, ha lanzado una última recriminación a Naranjo: “No seas sucio porque yo jamás he tocado tus problemas con la justicia”. Acto seguido ha pedido que dejaran de grabarla y ha salido del estudio tirando el micrófono y la petaca al suelo.