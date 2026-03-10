'En boca de todos'
Sarah Santaolalla decide no "aguantar más" y abandona definitivamente su colaboración en el programa de Nacho Abad: "No quiero blanquear más"
Sarah Santaolalla abandona ‘En boca de todos’ entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento con Antonio Naranjo y acusar a Nacho Abad de cómplice
Kevin Rodríguez
El tenso episodio que protagonizaron hoy Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla en el programa 'En boca de todos' escribe ahora un nuevo capítulo. Tras abandonar el plató esta mañana, la también colaboradora de 'Mañaneros 360' ha decidido poner punto y final a su trabajo en el matinal de Nacho Abad.
A través de una carta publicada en sus redes sociales, Santaolalla explica que ha decidido “poner fin a mi trabajo” en el programa después de vivir “muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas”. En su mensaje, la tertuliana asegura que durante su participación en el formato ha recibido ataques personales. “En ese espacio me han acusado de ser desde ‘concubina’ hasta una ‘falsa víctima’ o de ‘enseñar mis cocos’”, afirma en el texto.
La colaboradora sostiene que no puede seguir formando parte de un entorno así. “Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores”, denuncia.
Santaolalla también carga contra algunos de los participantes de la tertulia televisiva: “No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político”, escribe en su carta, en la que añade que esta situación es “incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto”.
Por todo ello, confirma su marcha definitiva del programa: “Se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas”.
Pese a la dureza de sus palabras, la comunicadora ha querido agradecer el trato recibido por parte de parte del equipo. En concreto, menciona a Mediaset España, a la cadena, la productora y “a la gente buena que hay detrás de las cámaras”.
El comunicado finaliza con una despedida contundente: “No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto”. Y añade: “Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas”.
