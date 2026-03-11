Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Docentes IA deberesPropuesta Llorca viviendaAccidentes tráficoCabras AlicanteVacantes MercadonaKATSEYE
instagramlinkedin

En 'Directo al grano'

La contundente reacción de Marta Flich al acoso a Ione Belarra: “Es insoportable”

La presentadora de 'Directo al grano' no ha dudado en condenar la violencia a la que se está sometiendo a la líder de Podemos

Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"

Marta Flich / Ione Belarra

Marta Flich / Ione Belarra / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

La detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra ha trascendido a los magacines de actualidad televisivos y una de las que ha condenado esta acción ha sido la presentadora Marta Flich.

La periodista, junto a su compañero Gonzalo Miró informaba de esta última hora en su programa y cuando desde la reacción ampliaban los detalles, ha sentenciado con un mensaje para dar paso a la tertulia.

"Es que es insoportable el acoso que estamos sufriendo las mujeres", decía Flich. "Es violencia política y en el caso de las mujeres, violencia política machista", añadía la colaboradora Irene Zugasti.

Noticias relacionadas

"Si no se le pone freno a estos propagandistas del odio y a estos fascistas organizados para ir a por las mujeres valientes, vamos a tener que pagarlo con nuestra democracia", añadía la analista. "Que sea un punto de inflexión y que acabe ya", finalizaba Marta Flich.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents