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'The Floor' eliminó a uno de sus favoritos a llevarse el premio tras ganar 11 retos: "Qué clase nos has dado"

El concurso de TVE escogió a sus finalistas, que lucharán la próxima semana por 100.000 euros

'The Floor'.

'The Floor'. / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

'The Floor' vivió anoche la semifinal de su tercera temporada. El concurso siguió vaciando su tablero y despidió a uno de sus favoritos, que abandonó el programa después de ganar 11 retos y sumar 20.000 euros.

Gabriel, el benjamín de 'The Floor' se fue ganando su sitio en el programa a base de conocimiento, rapidez, templanza y estrategia, algo que elogió Chenoa: "Qué clase de conocimiento no has dado. Y de templaza, que tiene 19 años", dijo al despedirlo.

Los ríos del mundo fue la categoría que tumbó a Gabriel, hasta entonces, el concursante con más casillas ganadas tras haber vencido en 11 retos y haber ganado dos duelos finales. A las puertas de la final, el concursante no pudo con Roger, que se convirtió en el nuevo rival a batir.

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"Que gane el que juega limpio. ¡Sois unos máquinas!", dijo para despedirse el joven, que también le dedicó unas palabras a sus familiares y amigos. La próxima semana, los 13 concursantes restantes lucharán por llevarse los 100.000 euros y convertirse en el ganador de 'The Floor'.

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