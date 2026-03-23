Juan Sanguino pone el foco en los "nepobabies": "Si tu padre es José Coronado creces diciendo que ser actor es accesible"

El programa 'Zero Dramas', presentado por Loles León, abordó el debate sobre los llamados “nepobabies” –hijos de famosos que siguen la misma carrera de sus padres debido a su influencia– con la participación del periodista Juan Sanguino y el actor Nicolás Coronado. Durante la conversación, Sanguino puso el foco en cómo el entorno familiar influye en la percepción de ciertas profesiones desde la infancia.

El periodista defendió que no se trata solo de contactos, sino de la normalización del éxito en determinados contextos: “Cuando tu padre es una de las mayores estrellas, como es el caso de José Coronado, tú creces diciendo ‘Ah, pues ser actor es accesible, ¿no?’”. Además, comparó esta realidad con la de quienes crecen lejos de ese entorno, recordando el contraste cultural que existe en función del origen: "Cuando Penélope Cruz ganó el Oscar y dijo 'Yo nací en un lugar llamado Alcobendas, donde esto no era un sueño muy realista', ella dio con una tecla cultural muy importante, porque hay barrios en los que no parece muy realista conseguir ser una estrella de cine.".

Sanguino también citó ejemplos internacionales para reforzar su argumento, señalando que algunas figuras han reconocido abiertamente ese privilegio. En ese sentido, explicó: “Maya Hawke lo explicó muy bien… para ella ser una estrella de Hollywood era algo accesible”, frente a otros casos donde ese objetivo ni siquiera se percibe como posible.

Ante ese planteamiento, Nicolás Coronado respondió explicando su experiencia personal y cómo llegó a la profesión: “En mi caso, no era algo que yo buscaba”. El actor detalló su primer contacto con el medio: “Yo hice un spot para una ONG con mi padre, y en aquel momento estaba mucho más blanco de ahora. Me llamaron y me dijeron que estaban preparando una serie de vampiros y que si quería hacer un casting”.

Durante la conversación, Loles León fue directa al plantearle la duda que sobrevuela este tipo de casos: “¿Pero tú veías que te llamaban por tu apellido o por el tono de tu piel?”. A lo que Coronado respondió sin rodeos: “A mí eso me ha servido mucho en la vida para ver quién viene viendo de dónde vengo y quién son mis padres, y quién viene a ver quién soy yo”.

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El actor también quiso desmontar la idea de que todo depende del apellido dentro de la industria: “En proyectos de cine y televisión, levantar un proyecto es muy complicado”. Y concluyó defendiendo el criterio profesional: “Un director o productor no coge al hijo de tal simplemente por eso, sino que cuida su proyecto”. Un intercambio que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre privilegio, acceso y mérito en el mundo de la interpretación.