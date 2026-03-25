Un ex de ‘La isla de las tentaciones’ reaparece en TVE y sorprende con su radical cambio: “El sexo fuera del matrimonio es pecado”

El programa 'Zero Dramas', presentado por Loles León, dejó una de las intervenciones más comentadas de su última entrega con la reaparición televisiva de José Sánchez, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones'. El exconcursante acudió para hablar sobre su actual visión de las relaciones, marcada por un giro hacia el catolicismo más estricto.

Ahora convertido en creador de contenido religioso, defendió su postura con contundencia: “Si la esencia de la sexualidad es compartirlo con el esposo y con la esposa, eso está destinado al matrimonio”. En esa línea, fue tajante: “Lo hacemos fuera del matrimonio y eso bajo la fe cristiana no está bien”.

Durante la entrevista, también explicó su experiencia personal: “Yo he tenido experiencias sexuales, no han ido bien, y ha llegado un momento en que he dicho: Esto que me ha dado Dios tan bonito es para compartirlo con una única persona”. Y dejó clara su intención de cara al futuro: “Yo lo único que espero es encontrar a una mujer que no quiera tener relaciones sexuales hasta que se case conmigo”.

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El discurso de Sánchez generó un intenso debate en plató, especialmente cuando defendió que el sexo fuera del matrimonio es “pecado” y que una relación basada en la fe garantiza la conexión íntima: “Cuando tú amas a una persona, te puedo garantizar en el 100% que esa conexión sexual va a existir”. Frente a ello, una socióloga invitada respondió con rotundidad: “La virginidad no existe”, cuestionando el enfoque del invitado y abriendo un choque de posturas en directo.