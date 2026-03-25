Leire Martínez, ¿al Benidorm Fest? Nos cuenta sus planes en TV y en qué 'talent' le encantaría concursar tras ser jurado de 'OT 2025'

Leire Martínez ha sido la estrella de la quinta edición de Nevalia, el festival musical de invieno de Ron Barceló, que un año más ha organizado en la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa junto a diferentes dj's nacionales e internacionales y un nutrido grupo de influencers y creadores de contenido digital.

La cantante ofreció un insólito concierto en plena estación de esquí, para sorpresa de los esquiadores que disfrutaban de la mañana practicando su deporte favorito, en el que además de interpretar sus nuevos temas como solista, deleitó a los presentes con las canciones más conocidas de su etapa en La Oreja de Van Gogh.

Tras esta experiencia musical en alta montaña, Leire Martínez concedió una entrevista a YOTELE, en la que habló del momento que vive tras su salida del grupo, así como de su paso como jurado de 'OT 2025'. Además, nos contó de si existe la posibilidad de que se presente al Benidorm Fest en el futuro.

-Hace muy poco terminaste 'OT 2025', en el que te estrenaste como jurado... ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Pues ha sido maravillosa. Creo que además se nos ha tratado muy bien al jurado. En general ha sido una experiencia muy bonita. Todo el equipo que hay detrás de 'Operación Triunfo' es increíble. Ha sido muy gratificante.

-¿Has tenido 100% autonomía a la hora de opinar y de juzgar? ¿O de alguna forma es un común entre todos los miembros del jurado junto con la dirección del programa?

Los miembros del jurado debatíamos mucho y teníamos que llegar a acuerdos. Porque al final, la decisión, lo que les trasladábamos a ellos, sí que era unánime y teníamos que estar de acuerdo. Pero entre nosotros, autonomía toda.

-Con 'OT' siempre hay todo tipo de teorías de la conspiración en ese sentido…

-programa de televisión necesita ciertos ingredientes para que tenga interés. Si eliminas en la primera semana al concursante que mejor funciona… mal. Pero incluso con esta premisa, nadie nos dio nunca ninguna indicación. Había cosas que eran difíciles de justificar y si alguien lo ha hecho terriblemente mal, por muy bien que te funcione en televisión o muy simpático que sea, si se tiene que ir, pues se va. Y además, recordemos que nosotros no decidíamos quién se Iba. Nosotros proponemos a cuatro para abandonar la Academia y luego están sus compañeros, los profesores y el público.

-En anteriores jurados de 'Operación Triunfo' vimos cosas que no han soportado demasiado bien el paso del tiempo…

-Sí, afortunadamente estamos cambiando como sociedad y probablemente, como dices, hay cosas que se han dicho en galas de 'OT' que ahora mismo serían inadmisibles.

-¿Qué te gustaría hacer ahora?

-A nivel musical, estoy feliz. Tengo muchos proyectos y en paralelo me gustaría poder desarrollar más mi faceta como actriz. Porque es de donde vengo. Yo venía del teatro, al margen de que cantara. Y es algo que siento que he descuidado y me gustaría recuperar.

-Ha pasado ya tiempo desde que comenzaras una nueva etapa a nivel musical, tras salir de La oreja de Van Gogh. ¿Tenías miedo a que ese cambio fuera un poco más complicado?

-Más que miedo, incertidumbre ante lo desconocido. La verdad es que tampoco tenía expectativas, más que hacer el disco. Y una vez que lo tuve, pues ya sentí mucha satisfacción. Afortunadamente, la gente lo está recibiendo con mucho cariño.

-¿Has acabado un poco agotada del cambio de etapa, de las polémicas y de las trincheras?

-Un poquito, ¿no? Es algo que no comparto y no quiero formar parte de polémicas. Es que no hay necesidad, no tiene que ver conmigo. Ha sido agotador, pero también te digo que entiendo dónde estamos y a qué nos dedicamos. Y aunque no lo comparta, de la misma manera que la gente seguirá teniendo derecho a preguntarme sobre lo que quieran, yo también tengo el derecho de contestar sobre lo que quiera.

-A nivel musical, ¿en qué momento estás ahora? ¿Qué estás preparando? ¿Qué vamos a ver en el futuro más próximo?

-La verdad es que aunque pensaba que iba a tardar más, este proceso de composición me ha hecho conectar con mi parte más creativa y ahora es como que no puedo parar. Arrancamos gira y estaremos hasta finales de abril. Hemos empezado ya con los conciertos, con dos de presentación del disco y vamos a seguir a tope en las próximas semanas. Este concierto en Nevalia era también un poco presentación, en un marco totalmente distinto. A finales de abril me voy a América y haré Chile, Argentina y un montón de países. Volveré a primeros de junio y seguiré con el verano que nos espera con festivales y fiestas.

-¿Para ti podría ser una opción presentarte al Benidorm Fest? Es un escaparate muy bueno, pero a los artistas que tenéis ya una carrera quizá os cuesta un poco más dar el paso…

-Llevas razón, sobre todo cuesta porque a veces tienes la duda de si tienes más que ganar que que perder. Cuando has trabajado mucho para ir haciéndote una trayectoria y una credibilidad, temes que todo se pueda distorsionar. Tengo mis dudas. Me gusta mucho el Benidorm Fest y me encanta que no solo se presenten artistas noveles, sino también gente que lleva muchos años en la industria. Me gusta el festival, me provoca ilusión. Pero en mi caso tengo dudas. No sé qué haría, la verdad. Es un gran escaparate y muy digno, un espacio que te permite llevar una performance que igual en otros lugares no podrías hacer. No es un no, es un no sé. El Benidorm Fest empezó siendo una previa de Eurovisión pero creo que a día de hoy tiene entidad suficiente como para sostenerse solo.

-¿Te han ofrecido participar en algún talent o reality como concursante? ¿Irías a 'Supervivientes'?

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-A 'Supervivientes' no. Algunos concursos de cocina sí me han ofrecido y quizá alguno en algún momento sí me animaría. Lo que pasa es que, por agenda, nunca me ha coincidido que pudiera. Me coincidía que estaba de gira o que me iba a ir en breve, por lo que me fue imposible.