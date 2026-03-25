Controversia
Ortega Cano reacciona a su vídeo viral retozando por el suelo de una iglesia: "Tengo mucha elasticidad"
El torero ha hablado después de su momento viral en un acto benéfico
Kevin Rodríguez
El vídeo de José Ortega Cano bailando y retozando por el suelo en una iglesia sigue dando vueltas en redes y también está dejando nuemerosas reacciones. Gloria Camila ya se pronunció sobre este momento tan comentado y ahora ha sido el propio torero el que ha reaccionado.
Lo ocurrido en la Iglesia de San Antón de Madrid con el diestro dando captazos y bailando por el suelo durante el acto benéfico ha parecido para muchos un baile, pero el torero - preguntado hoy por Europa Press - ha matizado esta interpretación: "No fue un baile".
Sin embargo, el torero no sabe muy bien cómo definir aquel momento, así que en vez de ponerle nombre, ha explicado lo sucedido con estas palabras: "Estaba en una iglesia del Padre Ángel y me dio por hacer con el capote y a su vez flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien".
Con esta explicación, el reportero ha confirmado esa elasticidad que se puede apreciar en el vídeo y le ha sumado el "arte que tiene" el padre de Gloria Camila: "Eso siempre lo he tenido", ha respondido él.
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