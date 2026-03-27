Sandra Sabatés ('El intermedio'): "Siempre habrá críticas, pero hay que ver de dónde proceden y qué pretenden"

La Sexta cumple este viernes 27 de marzo 20 años de vida. Su programa más veterano es 'El intermedio', que lleva en marcha desde su nacimiento. En él está cada noche Sandra Sabatés, que antes de compartir mesa con El Gran Wyoming se había encargado de los deportes en la cadena.

Lleva desde 2007 en La Sexta, prácticamente desde sus inicios, así que ha sido testigo de su evolución. ¿Cómo diría que ha cambiado?

La Sexta apostó desde el primer momento por la actualidad y el deporte, interrumpiendo la programación para contar sucesos importantes, montando programas especiales, con puntos de directo, expertos, pendientes siempre de la última hora,… y creo que, a lo largo de estos 20 años, hemos ido creciendo, mejorando y, trabajando muchísimo para conseguir lo que somos a día de hoy: una cadena referente en cuanto la información en este país.

--'El intermedio' se mantiene desde esos inicios. ¿Por qué cree que ha logrado resistir tantos años?

Actualmente, con el panorama que tenemos tanto a nivel nacional como internacional y con los bulos corriendo desatados por las redes, los espectadores buscan información veraz. Y, eso es lo que ofrecemos, con la diferencia que nosotros la servimos con sátira y humor, que siempre ayuda a digerirla mejor. Mucha gente nos dice, de hecho, que se informa con 'El intermedio'. Y luego hay un esfuerzo continuo por reinventarse cada temporada, con nuevos colaboradores y secciones para seguir sorprendiendo y que la audiencia nos acompañe.

--Usted llegó a 'El intermedio' en 2012. ¿En algún momento se imaginaba estar tantos años?

Impensable. Cuando yo llegué, en 2012, el programa llevaba seis años en antena, que ya es una cifra considerable. Quién se iba imaginar que llegaría a los 20 y que acabaría formando parte de la historia de la televisión de este país. Es muy difícil lograr algo así, y especialmente, en 'prime time'. 'El intermedio' ha hecho una auténtica carrera de fondo: empezó con la cadena, con una audiencia mínima, y poco a poco, se ha ido transformando, definiendo y se ha ganado su espacio. Y ojalá que siga así por mucho tiempo.

--¿Qué recuerda de aquellos primeros días?

Una mezcla de muchísimas emociones: por un lado, una ilusión tremenda por emprender un nuevo proyecto y, por el otro, muchos nervios y vértigo por salir de mi zona de confort, de informativos, de lo que yo controlaba y había hecho siempre, para ir a programas, sin saber muy bien cómo lo iba a resolver. Pero en estos casos, siempre pueden las ganas.

--En estos 14 años que lleva en el programa, ¿nunca ha pensado en dejarlo para buscar otros proyectos? Como hizo su predecesora, Beatriz Montañez.

'El intermedio' satisface mis inquietudes profesionales: puedo seguir contando la actualidad y hacerlo cada día de una manera distinta. Y, por si fuera poco, tengo la suerte de trabajar en un equipo que forma un engranaje perfecto, y en el que hay muy buen ambiente, y esto es una gozada. Además, ya lo compagino con otros proyectos: hago pequeñas colaboraciones en la radio y luego están los libros, que me aportan lo que quizá podría echar un poco más de menos, el trabajo más creativo: contar historias, escribir, que es algo que me apasiona.

--¿Lo mejor y lo peor de trabajar con Wyoming?

Lo mejor, es que es una persona muy exigente y eso te obliga a estar atenta y a rendir al máximo. Y, 'a més a més', como diría él, con Wyoming se aprende: siempre tiene nuevos datos, historias y anécdotas que contar. Es un pozo de experiencias y sabiduría. Es difícil decir algo malo. Quizá que no tiene filtro: él está en su mundo y te puede salir por donde menos te lo esperas. Tú le dices imagínate, "se me ha roto el coche" y él es capaz de soltarte algo como "cuánto daño han hecho las drogas". Primero, con humor. Y luego ya te contesta en serio.

--¿Cómo es como jefe?

Es uno más del equipo y yo creo que esto explica en parte, el cariño que le tiene todo el mundo aquí. Es buena persona. Está pendiente de los demás, es cercano, empático… Y no se calla nada, lo que piensa te lo va a decir.

--Al estar codo a codo con Wyoming, que es un presentador que siempre se ha posicionado políticamente (y más en un programa que hace mucha sátira de la actualidad), ¿se ha sentido más en el foco, que le podían llover más críticas de ciertos sectores?

Se ha posicionado El Gran Wyoming y el mismo programa. Evidentemente esto te expone, pero creo que ahí lo importante es ser coherente con lo que uno piensa y trabajar con el máximo rigor y honestidad. Es lo que intento. Siempre habrá críticas, pero ahí lo importante es ver de dónde proceden y qué pretenden. Es un ejercicio interesante que te ayuda a relajar la mente.

--En un contexto tan polarizado, ¿les preocupa que el programa sea percibido como “de un lado”?

El 'intermedio' tiene una línea editorial clara y unos valores muy definidos: desde nuestro compromiso con la justicia social y los derechos humanos, hasta la lucha contra el cambio climático, el feminismo… Lo que nos preocupa es todo aquello que atenta contra nuestros derechos y libertades.

--¿Han recibido presiones alguna vez por algún contenido concreto?

Lo desconozco. Si las hemos recibido, no nos hemos enterado. La directora, Carmen Aguilera, siempre nos ha mantenido al margen de todas estas cosas y a nosotros no nos llega ningún tipo de presión.

--Por su labor en el programa, y también por sus libros, se ha convertido en referente feminista. ¿Es una responsabilidad?

No me considero referente, pero sí que siento una enorme responsabilidad como periodista y más trabajando en un medio como es la televisión, que te ofrece un altavoz enorme. Es nuestra labor contar lo que está pasando, denunciar esa desigualdad, y exigir cambios y medidas para combatirla. Y eso es lo que hacemos en el programa, ya sea con las entrevistas de 'Mujer tenía que ser', secciones como 'Goles son señores' o las reflexiones en el pico de la mesa. Y luego están mis libros, mi granito de arena, que forma parte de ese compromiso personal con la lucha por la igualdad.

Sandra Sabatés / Atresmedia

--¿Cree que algún día dejaremos de oír la frase ‘Mujer tenía que ser’?

Más que dejarla de oír, estaría bien que le diéramos la vuelta al significado que ha tenido tradicionalmente, que es lo que hemos intentado en el programa poniendo este título a la sección: que cuando uno diga “Mujer tenía que ser”, se esté hablando en positivo, se esté reconociendo el talento, el valor, la aportación, todo lo bueno que tiene esa mujer.

--Algunas compañeras de La Sexta, como Cristina Villanueva y Anna Simón, quisieron hacer un punto y aparte y volver a trabajar en la televisión de Cataluña. ¿No se lo ha planteado?

Cuando una está lejos de los suyos, de sus orígenes, siempre hay una cierta nostalgia. Yo llevo en Madrid desde 2007, aquí tengo montada mi vida, mi trabajo, y una vez al mes o cada dos meses, voy a Granollers para estar con mi familia. He encontrado este equilibrio entre mi vida personal y profesional que, por ahora, me funciona. Sí me gusta hacer cosas también en catalán, aunque sea desde la distancia, como son ahora las colaboraciones con Catalunya Radio. Quién sabe.

--La temporada pasada se habló mucho del duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta', pero 'El intermedio' también se vio afectado por la llegada un nuevo competidor. ¿Cómo lo vivieron?

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Los cambios siempre generan expectación e incertidumbre: qué va a pasar, cómo nos va a afectar… y eso provoca inquietud, ya sabemos que las audiencias marcan el futuro de los programas. Pero, a la vez, tiene su parte positiva: para los espectadores, porque se diversifica el panorama y tienen más opciones, y para nosotros porque, aunque los contenidos sean diferentes, nos obliga a ponernos las pilas, a no relajarnos, para que la gente nos siga eligiendo. Y ahí seguimos.