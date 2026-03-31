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Romance sorpresa

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pareja sorpresa: enamorados 12 años después de su romance de ficción en 'Velvet'

El director de Lecturas, Luis Pliego ha desvelado en 'El tiempo justo' la noticia, confirmando la relación íntima de los actores

Aitana Sánchez-Gijón / Maxi Iglesias

Aitana Sánchez-Gijón / Maxi Iglesias / RTVE / Antena 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Maxi Iglesias se ha convertirdo en el protagonista inesperado de esta tarde después de que Luis Pliego, director de Lecturas compartiese en 'El tiempo justo' la portada que mañana lanzará su revista confirmando la relación del actor con Aitana Sánchez-Gijón, actriz con la que ya tuvo un romance en la serie 'Velvet'.

Fue en la sección de corazón cuando el presentador César Muñoz se dirigió a los espectadores con el director de la revista para proponerle un "juego" a sus colaboradores. En la pantalla, ya se podía ver la imagen de Maxi Iglesias besándose con una actriz muy famosa, pero no se podía distinguir el rostro de ella.

Así que el presentador fue diciéndole a cada uno de los colaboradores que mirase el móvil donde se les había compartido por whatsapp un pdf con la portada de mañana de la revista, donde se desvelaba a Aitana Sánchez-Gijón como la actriz que acompaña a Iglesias.

Después de la sorpresa que se llevaron los colaboradores, César Muñoz y Luís Pliego fueron desvelando la portada lentamente para destapar el rostro de la actriz italiana y española. Un bombazo que en el plató de Telecinco no dudaron en calificar como "la pareja del año".

Acto seguido, Pliego comentó más detalles de este romance: "Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico. Además, reviven una historia que ya interpretaron en una serie hace doce años, donde también mantenían una relación".

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12 años después de 'Velvet'

Además, el colaborador ha insistido en que la chispa entre ellos comienza en el rodaje de 'Velvet', cuando comenzaron a trabajar juntos: "Pero entonces cada uno tenía su vida y, doce años después, se han reencontrado. Aitana se separó del padre de sus hijos hace unos años y ahora está libre", ha detallado.

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