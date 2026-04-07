Netflix pone fecha al regreso de One Piece y confirma el arco más esperado por los fans

La adaptación en imagen real de One Piece ya tiene nuevo horizonte en el calendario. Netflix ha confirmado que la tercera temporada llegará en 2027, despejando dudas sobre el futuro de una de sus producciones más ambiciosas.

El anuncio se ha realizado a través de redes sociales, acompañado de un breve adelanto, y llega en pleno rodaje de los nuevos episodios, que arrancó a finales del año pasado. Teniendo en cuenta los tiempos habituales de una serie con gran carga de efectos visuales, el estreno en 2027 encaja con los plazos… y, de hecho, mejora las previsiones más pesimistas, que apuntaban incluso a 2028.

Un nuevo título para una nueva etapa

Más allá de la fecha, hay otro detalle que ha llamado especialmente la atención: la serie vuelve a renombrarse. Tras una primera temporada sin subtítulo y una segunda bautizada como Rumbo a la Grand Line, la nueva entrega llevará por nombre One Piece: La batalla de Alabasta.

Este cambio no es solo estético. Confirma que Netflix seguirá identificando cada temporada con un arco concreto del manga original, una estrategia que acerca aún más la adaptación al material de Eiichiro Oda.

El arco de Alabasta, clave en la historia

La tercera temporada se centrará en uno de los momentos más importantes de la saga: la llegada de Luffy y los Sombrero de Paja al reino de Alabasta. Allí, la historia da un salto en escala, con una trama marcada por intrigas políticas, rebeliones y un conflicto que amenaza con destruir todo el país.

En este contexto aparece uno de los villanos más icónicos de la serie: Crocodile, miembro de los Siete Señores de la Guerra del Mar y líder en la sombra de una organización criminal que busca hacerse con el control del reino.

A diferencia de las temporadas anteriores, que adaptaban varios arcos, todo apunta a que esta vez la narrativa se centrará exclusivamente en Alabasta, dado su mayor peso y complejidad dentro de la historia original.

Una adaptación que ha cambiado el rumbo

El éxito de One Piece en Netflix ha supuesto un punto de inflexión para las adaptaciones de anime en acción real, un terreno donde la plataforma había acumulado más fracasos que aciertos. Con el respaldo directo de Eiichiro Oda y una apuesta clara por respetar el espíritu original, la serie ha logrado conectar tanto con fans veteranos como con nuevos espectadores.

Ahora, con una historia más ambiciosa y un arco considerado de los mejores del manga, la tercera temporada se presenta como el siguiente gran reto. Y también como la prueba definitiva de que esta vez sí han encontrado la fórmula.