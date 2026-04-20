'La revuelta' vivirá este jueves su gran Velada, La Petanca del Año, con famosos y profesionales

El pasado mes de marzo, 'La revuelta' vivió una polémica con la Federación Madrileña de Petanca por culpa de una broma de Jorge Ponce, director y colaborador del programa de La 1 de TVE. El 'show' de David Broncano acabó limando asperezas con sus detractores, asegurando que no pretendían ridiculizar este deporte, sino darle más visibilidad. Así que este jueves 23 de abril organizará, a imitación de la famosa Velada del Año de Ibai Llanos, La Petanca del Año, que se podrá ver a partir de las 21.45 horas.

Broncano y Ponce capitanearán los dos equipos, formados por cinco personas, en los que participarán celebridades, jugadores profesionales y una de las colaboradoras del programa, Lalachus.

Entre los famosos habrá 'vips' que han disfrutado especialmente, de una u otra manera, sus visitas a ‘La revuelta’: El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. También participarán profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Antoni Damimiel y Victoria Martín

Como comentaristas ejercerán el periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín. Y en el intermedio habrá una actuación emulando el 'show' del descanso en la Super Bowl: el grupo Cervatana.

No faltarán otros elementos característicos de estos 'shows', como presentaciones épicas de equipos, asaltos que podrían vivirse en un ring de boxeo, dinámicas de juego que irán cambiando en cada ronda y, sobre todo, una cosecha propia de 'La revuelta': mucho humor.

La Petanca del Año surge a propuesta de una espectadora hace unos meses. El 29 de enero, Jorge Ponce presentó en 'La revuelta' la web petanca.net y la iniciativa de organizar un torneo de petanca. La mayoría de los mensajes de aficionados y profesionales fueron favorables, Pablo Alborán se ofreció a hacer la canción oficial del torneo y Leiva se postuló como artista invitado para la actuación del intermedio.

La polémica

Pero la Federación Madrileña de Petanca mostró de forma pública y oficial su descontento con la propuesta, acusando al programa de “pisotear y denigrar un deporte minoritario” y usarlo como “blanco fácil” de las bromas: “Bastante vergonzoso”.

Para apaciguar las aguas y asegurarse de contar con la aprobación de la máxima autoridad competente, Ponce conectó en directo con Antonio Pérez Arcas, presidente de la Federación Española de Petanca: “No es que haya petanca para todos, es que la petanca es de todos y de todas las edades”, subrayó, aceptando de buen grado las bromas respecto a su deporte, pero recordando que llevan más de medio siglo luchando contra “el tópico de que la petanca es de mayores".

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"La petanca de competición también es juvenil”, recordó, asegurando que España va a ser pionera organizando un campeonato infantil mixto. “Es un deporte de amistad y compañerismo”, agregaba Antonio Pérez, que concluía: “La petanca es de todos y para todos, con y sin bromas”.