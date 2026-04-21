Golpe histórico a la piratería IPTV: multa de más de 43 millones a una red con dos millones de usuarios

La lucha contra la piratería audiovisual en España acaba de registrar uno de sus mayores hitos judiciales. La Audiencia Nacional ha condenado a una de las mayores redes ilegales de IPTV —servicios que permiten acceder a canales de televisión por internet sin autorización— a pagar más de 43 millones de euros por delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores, además de blanqueo de capitales.

Se trata de una de las sanciones económicas más elevadas dictadas en España en este ámbito, en un contexto en el que la distribución ilegal de contenidos deportivos y audiovisuales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la industria.

Una red global con millones de usuarios

La organización, dirigida por un individuo conocido como “Dash, el iraní”, operaba a través de plataformas como RapidIPTV o IPTVStack, ofreciendo acceso ilegal a retransmisiones deportivas, películas y series a más de dos millones de usuarios. Su actividad se sostenía sobre una infraestructura internacional, con servidores repartidos en 13 países y tres continentes, lo que dificultaba su rastreo y persecución.

El caso se inició tras una denuncia de la empresa Nagravision, a la que posteriormente se sumó LaLiga, que aportó pruebas clave para acreditar el funcionamiento de la red. En el procedimiento también participaron como acusación particular Movistar Plus+, Mediapro y la entidad de gestión Egeda.

La piratería en el fútbol es una de las mayores preocupaciones de la industria audiovisual. / EFE

La investigación fue llevada a cabo por la Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas en ciberdelincuencia y propiedad intelectual, con el apoyo de Europol y Eurojust, lo que refleja la dimensión transnacional del fraude.

Criptomonedas, empresas pantalla y bienes inmobiliarios

Uno de los elementos más relevantes del caso es el uso de estructuras complejas para ocultar los beneficios obtenidos. Según la sentencia, la red utilizó pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, empresas pantalla y facturación falsa para blanquear el dinero procedente de la actividad ilegal.

Entre las operaciones detectadas figuran la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de vehículos de alta gama por unos 400.000 euros.

El fallo judicial fija una indemnización de 12 millones de euros para las empresas perjudicadas y más de 30 millones en multas por blanqueo de capitales, además del decomiso de bienes y el cierre definitivo de los dominios utilizados por la organización.

La batalla contra la piratería

La sentencia llega en un momento en el que la industria audiovisual intensifica su ofensiva contra el consumo ilegal de contenidos, especialmente en el ámbito deportivo. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha calificado este tipo de fraude como una “lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea”, subrayando la importancia de actuar contra las redes organizadas.

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Según datos de la propia patronal del fútbol, durante la temporada 2024-2025 se logró reducir en un 60% el consumo de piratería en España, dentro de una estrategia global que combina acciones legales, tecnológicas y de concienciación.

Un precedente relevante

Más allá de la cuantía de la multa, el caso marca un precedente en la persecución de las redes IPTV ilegales, que han proliferado en los últimos años aprovechando la facilidad de distribución digital y el auge de sistemas de pago descentralizados.

La combinación de cooperación internacional, investigación tecnológica y presión judicial apunta a un cambio de escenario en el que estas plataformas ya no operan con la impunidad de hace una década. El mensaje es claro: el modelo de negocio de la piratería a gran escala empieza a enfrentarse a consecuencias reales.