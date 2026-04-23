Hablar sin filtros
Naiara rompe su silencio sobre 'OT 2023' y desvela por qué canceló su gira: “No me quedó más remedio”
La ganadora del talent se sinceró en ‘Ex. La vida después’ sobre las dudas en torno al concurso
Carlos Merenciano
Naiara se ha sentado en ‘Ex. La vida después’ para repasar, sin demasiados rodeos, todo lo que ha vivido desde que ganó ‘Operación Triunfo 2023’. La cantante abordó junto a Ana Milán algunas de las polémicas que más ruido han generado en torno a su carrera y aprovechó la entrevista para defender su paso por el concurso, explicar la cancelación de su gira y recordar un episodio dentro del programa con el que no se sintió nada cómoda.
Uno de los primeros asuntos que quiso dejar claros fue el de las dudas sobre la limpieza del formato. Naiara salió al paso de cualquier sospecha sobre el funcionamiento del concurso y aseguró: “Todo es tal cual, las votaciones son tal cual y el ganador es tal cual”. Además, defendió que el resultado final depende de la conexión con el público: “Gana la persona que más conecte con la gente, cuanta más gente te vota es porque esa gente ha conectado contigo”.
La artista también se detuvo en una de las decisiones más comentadas de los últimos meses, la cancelación de su gira. Lejos de esquivar el asunto, explicó que fue una situación obligada y no una elección tomada a la ligera: “La tuve que cancelar porque no me quedó más remedio”. Después detalló el motivo real de esa marcha atrás: “Yo no era partidaria de que se hiciera esa gira porque aún no tenía mi disco acabado ni mi proyecto definido”.
Otro momento especialmente revelador de la entrevista llegó cuando recordó la propuesta que recibió dentro de ‘OT’ para participar en una canción vinculada a los Juegos Olímpicos. Naiara confesó que aquella idea la colocó en una posición muy incómoda, sobre todo por cómo se planteó delante de las cámaras: “Si digo que no delante de cámaras, van a decir ‘pero esta tía…’. No es que no quiera, es que no me representa”.
La cantante explicó además que la fecha de esa actuación coincidía con un momento muy importante para ella a nivel emocional: “La orquesta donde yo trabajaba antes tocaba en mi pueblo, y me prometí que cuando saliera de OT, lo primero que iba a hacer era estar en esas fiestas viendo a la orquesta en la que he estado diez años”. Con esas palabras, Naiara dejó ver que detrás de aquella negativa no había capricho, sino una necesidad personal muy profunda.
Pese a todo el ruido que ha tenido que gestionar desde su salida de la academia, la artista asegura que está en un proceso de crecimiento. De hecho, cerró su intervención con una reflexión muy clara sobre el punto en el que se encuentra ahora: “Poco a poco voy encontrando esa felicidad que tanto he luchado. Estoy viviendo mi sueño y eso no lo va a matar ni manchar nadie. Estoy luchando por silenciar el ruido y por vivir mi momento”.
Así, Naiara aprovechó su paso por ‘Ex. La vida después’ para recolocar su relato. No solo defendió la verdad de ‘OT 2023’, sino que también explicó decisiones que habían quedado en el aire y reivindicó su derecho a construir su carrera a su manera, sin dejar que el ruido externo marque su camino.
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