La Crónica de informacióntv desmonta mitos racistas y xenófobos con ayuda de la Genética y la Sociología
Fernando González Candelas y Albert Mora Castro intervendrán en este programa presentado y dirigido por Gerardo Muñoz
El domingo 26 de abril de 2026, a las 22 horas, se emitirá por los tres canales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (InformaciónTV, LevanteTV y MediTV) un nuevo programa de La Crónica.
Presentado y dirigido por el escritor Gerardo Muñoz, en este espacio de actualidad se hablará de la Genética de las Poblaciones y de los Flujos Migratorios para desmontar mitos racistas y xenófobos. Intervendrán dos especialistas de la Universitat de València: Fernando González Candelas, catedrático de Genética, Teoría de la Evolución, Genética de Poblaciones, Genética de la Conservación y Bioinformática, y Albert Mora Castro, profesor titular del Departamento de Sociología y Antropología Social, trabajador social, doctor en sociología e investigador del Instituto de Derechos Humanos.
Durante la tertulia, la ilustradora cubana Evelyn Batista realizará un dibujo sobre el tema del debate.
En la sección de Curiosidario, conoceremos diversas curiosidades de la Genética.
La cantante y saxofonista Aurora Blanco interpretará dos canciones, acompañada por su padre Latino Blanco al contrabajo.
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