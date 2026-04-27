Nuevo reto
Sonia Monroy prepara su salto más internacional: es finalista para participar en el concurso que MrBeast prepara en Prime Video
Después de participar en 'Supervivientes: All Stars', ahora la actriz se prepara para afrontar su reto más grande en el audiovisual
Carlos Merenciano
Sonia Monroy aspira a convertirse en la representante española de ‘Beast Games 3’, el concurso de MrBeast para Prime Video. La artista ha anunciado en Instagram que es una de las tres finalistas seleccionadas para optar a esa plaza y ha pedido el voto del público para lograrlo: "Soy una de los 3 FINALISTAS para representar a España en BEAST GAMES 3".
La propia Monroy ha explicado que la decisión final depende ahora de los votos de los usuarios. Según detalló en sus redes, la votación está abierta durante siete días y solo puede emitirse un voto por cada correo electrónico desde España. "Solita logré ser FINALISTA, pero solo vosotros decidiréis si seré LA ELEGIDA".
La candidata también ha querido dejar claro que su interés por participar no responde únicamente al premio económico. En otro mensaje, aseguró que lo hace porque le apasiona competir, superar retos y porque admira a Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast. Además, prometió que, si llega a concursar y gana, donará parte del premio a una asociación española dedicada a la investigación del Alzheimer.
‘Beast Games’ es el formato de competición creado y presentado por MrBeast en Prime Video, donde los concursantes se enfrentan a pruebas físicas y mentales por un premio millonario. En su primera temporada, el programa reunió a 1.000 participantes que competían por 5 millones de dólares.
La tercera temporada busca perfiles de distintos países para una edición con vocación internacional. La web oficial del casting explica que los aspirantes deben ser mayores de edad y disponibilidad para viajar durante un máximo de seis semanas entre abril y julio de 2026, cuando en principio se realizará el rodaje del reality competitivo.
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