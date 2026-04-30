Once buenas series para ver de un tirón este lluvioso puente de mayo

El puente de mayo llega con previsión de lluvia en buena parte del país y pocas excusas para no entregarse al sofá. La clave, eso sí, está en elegir bien: series cerradas, temporadas breves y títulos que se puedan ver en tres días sin caer en el bucle infinito de una ficción de ocho temporadas (o más).

Estas son algunas de las mejores opciones disponibles en plataformas españolas para engancharse fuerte y llegar al lunes con la historia terminada.

1. ‘Adolescencia’ — Netflix

Cartel de la serie 'Adolescencia'. / Netflix

Una de las opciones más fuertes. Esta miniserie británica que encontrarás en Netflix presenta la historia de un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera, con el foco puesto en la familia, la investigación y el impacto emocional del caso.

Para verla en: una tarde larga o dos noches.

2. ‘Querer’ — Movistar Plus+

Un momento de la serie 'Querer'. / El Periódico

Cuatro episodios, drama español de primer nivel y una historia incómoda: una mujer abandona el domicilio familiar tras 30 años de matrimonio y denuncia a su marido por violación continuada. Movistar Plus+ la tiene incluida en su catálogo.

Para verla en: una noche.

3. ‘Ripley’ — Netflix

Ripley. / Netflix

Andrew Scott se mete en la piel de Tom Ripley en una miniserie en blanco y negro, elegante, fría y criminal. En Netflix tienes esta historia de un estafador que entra en un mundo de riqueza y privilegio en Italia y empieza a tejer una red de mentiras.

Para verla en: dos o tres días.

4. ‘Yo, adicto’ — Disney+

Cartel de la serie "Yo, adicto" / Disney +

Serie española de 2024 con Oriol Pla sobre Javier Giner, un treintañero que ingresa voluntariamente en un centro de desintoxicación por consumo de alcohol y cocaína. Está disponible en Disney+ España.

Para verla en: dos noches.

5. ‘Mr Bates contra Correos’ — Prime Video

Mr Bates contra Correos / INFORMACIÓN

Una premiada miniserie británica de cuatro episodios sobre el escándalo de los empleados de correos acusados injustamente por errores de un sistema informático. Prime Video España la lista en su catálogo.

Para verla en: una tarde.

6. ‘La Mesías’ — Movistar Plus+

Cartel de 'La Mesías'. / MOVISTAR +

Siete episodios, trauma familiar, fanatismo religioso, cultura pop y una ambición formal poco habitual en la ficción española. Movistar Plus+ la tiene disponible y recoge sus siete capítulos.

Para verla en: tres días.

7. ‘The English’ — Prime Video

Una imagen de "The English" / PRIME VIDEO

Western adulto, violento y precioso, con Emily Blunt y Chaske Spencer atravesando la América de 1890. Prime Video España la ofrece como una temporada.

Para verla en: dos días.

8. ‘State of the Union’ — Prime Video

State of the Union / PRIME VIDEO

Una joya breve: episodios de diez minutos creados por Nick Hornby sobre una pareja que se reúne en un pub antes de ir a terapia matrimonial. Prime Video la tiene disponible.

Para verla en: una sentada.

9. ‘The Night Of’ — HBO Max / Max

The Night Of / PRIME VIDEO

Miniserie criminal de HBO sobre un estudiante implicado en un asesinato en Nueva York y el laberinto policial, judicial y carcelario que se abre después. HBO Max España la incluye en su catálogo.

Para verla en: dos o tres días.

10. ‘Olive Kitteridge’ — HBO Max / Max

Olive Kitteridge / HBO

Cuatro episodios con Frances McDormand y Richard Jenkins. HBO Max España la presenta como miniserie de cuatro capítulos. Es seca, amarga, humana y perfecta para una tarde de lluvia sin prisa.

Para verla en: una tarde.

11. ‘Unorthodox’ — Netflix

Unorthodox / Netflix

Cuatro episodios sobre una joven judía jasídica que huye de Brooklyn a Berlín para escapar de un matrimonio concertado. Netflix España la mantiene disponible como miniserie.

Para verla en: una tarde.