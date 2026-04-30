Una reportera de ‘Mañaneros 360’ cuenta en directo su problema con la vivienda: "Nos dicen que nos echan"

María Fortu, reportera de ‘Mañaneros 360’, sorprendió este miércoles al compartir en directo la situación que atraviesa con el alquiler de la vivienda en la que reside. La periodista de La 1 había conectado desde un barrio de Madrid para informar sobre el desahucio de una familia vulnerable cuando decidió explicar que ella misma se encuentra afectada por el veto del Congreso al decreto que prorrogaba determinados contratos de alquiler.

Fortu contó que vive desde hace cinco años en un piso compartido con otras tres personas y que hace apenas dos semanas recibieron un burofax del propietario. Según explicó el presentador, en esa comunicación se les planteaba una subida de 1.000 euros en el alquiler o la salida de la vivienda. “Nos dicen que nos echan. No tenemos otra opción”, lamentó la reportera durante su intervención en el programa.

La periodista detalló que ahora pagan 450 euros por habitación con los gastos incluidos, pero que la nueva propuesta elevaría la cantidad a 600 euros por habitación y, además, sin incluir los suministros. “Nosotras no podemos afrontar esa subida. Somos cuatro trabajadoras, cuatro jóvenes que estamos intentando salir adelante, pero con estos precios no nos dejan”, denunció Fortu en directo.

Su testimonio llegó un día después de que el Congreso tumbara el decreto que incluía la prórroga de los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo, lo que provocó la derogación de la medida y abrió una discusión jurídica sobre la situación de los inquilinos que ya habían solicitado acogerse a ella.

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En el caso de Fortu y sus compañeras, la reportera explicó que habían intentado acogerse a esa prórroga para evitar la subida, pero ahora su situación queda pendiente de cómo se interpreten los efectos de la norma mientras estuvo vigente. Varios juristas sostienen que las solicitudes realizadas antes de la derogación podrían mantener validez, aunque el escenario sigue marcado por la incertidumbre para miles de inquilinos.