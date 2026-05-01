Lola Índigo y Manu Sánchez destapan una curiosa prohibición de ‘Tu cara me suena’ con los famosos de más edad

Lola Índigo y Manu Sánchez han revelado una de las normas más llamativas de ‘Tu cara me suena’ durante un directo de Twitch de IlloJuan. La cantante y el humorista, que coincidieron en una charla con varios rostros andaluces, recordaron que el programa evitaba asignar imitaciones de artistas de edad muy avanzada por una razón tan práctica como incómoda: el desfase entre la grabación y la emisión.

La conversación la abrió Lola Índigo al preguntarle directamente a Manu Sánchez por aquella indicación interna del formato. “Manu, ¿tú te acuerdas, en ‘Tu cara me suena’, que no nos dejaban imitar a gente mayor por si se morían hasta que...? No nos dejaban imitar a gente que estuviera muy, muy, muy mayor?”, comentó la artista. Sánchez confirmó el recuerdo, aunque lo definió como “una premisa un poquito cruel”.

La propia Lola explicó el motivo con claridad: “Por si se morían de ahí a que se emitiera el programa”. IlloJuan quiso saber cuánto tiempo pasaba entre las grabaciones y la emisión, y Manu detalló que podían existir varios meses de margen. “Un mes o dos por delante. Digamos que lo que se emitía, lo que tú habías grabado, había como dos meses o tres. Lo que tú grababas en enero, a lo mejor salía en abril”, señaló.

El streamer resumió entonces el riesgo que intentaba evitar el programa: “Claro, y se podía morir la persona en cuestión”. Manu Sánchez reconoció que esa posibilidad condicionaba algunas propuestas de imitación y bromeó con el proceso de selección: “Hay como un comité que valora...”. Cuando IlloJuan preguntó quién decidía eso, el humorista respondió con ironía: “La necroporra, no sé si van... Si le intentan coger algún pelo a la persona o algo, no lo sé, como para hacerle la analítica completa”.

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Aunque ambos hablaron entre bromas, los dos coincidieron en que aquella regla resultaba extraña. “No sé cómo lo hacen. Pero es verdad que es un poquito raro”, admitió Manu Sánchez antes de cerrar la reflexión: “Entonces, yo qué sé, venga, vale, gente muy mayor, no. Entonces es un poquito como cruel”.