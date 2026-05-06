Risto Mejide refuerza 'Todo es mentira' con el fichaje estelar de Berta Collado dos años después de abandonar 'Zapeando'

'Todo es mentira' está de dulce. El programa de humor y actualidad de Cuatro, que atraviesa uno de sus mejores momentos en audiencias, ha decidido agitar su equipo de colaboradores con la llegada de dos rostros muy conocidos por los espectadores: la mítica Berta Collado y el monologuista Miguel Iríbar.

El espacio producido por Vodevil busca apuntalar su mesa de humor, que ya cuenta con nombres como Valeria Ros o Pere Aznar. El primero en debutar será Miguel Iríbar, que se incorpora a las filas de Risto Mejide y Laila Jiménez este mismo jueves 7 de mayo. Por su parte, los fans de Berta Collado tendrán que esperar una semana más, ya que su estreno oficial está previsto para el próximo 14 de mayo.

Berta Collado un regreso por todo lo alto a Cuatro

Dos años despues de abandonar 'Zapeando', Berta Collado regresa a la cadena donde ya dio sus primeros pasos en formatos como 'Maracaná 06'. La periodista extremeña cuenta con una trayectoria envidiable tras su explosión mediática en 'Sé lo que hicisteis...' (LaSexta).

Desde entonces, no ha parado: desde presentar las Campanadas en Neox hasta colaborar en formatos como 'Amigas y conocidas' (TVE) o 'Zapeando'. Ahora, asume el reto de aportar su mordacidad a las tardes de Cuatro, un registro donde siempre se ha movido como pez en el agua.

Miguel Iríbar, veteranía y 'stand-up' para la mesa

Por su parte, Miguel Iríbar llega como uno de los cómicos más respetados del circuito nacional. Referente de 'Comedy Central' y colaborador de espacios de culto como 'Ilustres ignorantes' o 'El condensador de fluzo' (La 2), Iríbar aportará ese toque de "socialpesimismo" y guion afilado que tan bien encaja con el tono de 'Todo es mentira'.

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'Todo es mentira', en su mejor momento

Estos fichajes no llegan por casualidad. El programa, recientemente galardonado con el Premio Iris 2024 al Mejor Magazine, vive una segunda juventud. El pasado mes de abril cerró con un 7% de share y 550.000 espectadores, firmando su mejor abril histórico y los mejores datos de seguidores de los últimos cuatro años. Con un 6,7% de media en el curso actual, Risto Mejide demuestra que su formato sigue más vivo que nunca frente a la competencia.