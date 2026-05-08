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Nueva etapa

Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', cambia de vida después de varios meses de denunciar que no tenía para comer: así es su nueva realidad

El actor estaría recuperándose después de una etapa marcada por problemas personales, económicos y una polémica por un vídeo en un taller.

Adrián Gordillo en 'El tiempo justo'.

Adrián Gordillo en 'El tiempo justo'. / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Adrián Gordillo quiere dejar atrás uno de los momentos más complicados de su vida. El actor, que se hizo popular siendo un niño por interpretar a José Daniel, ‘El Mecos’, en ‘Aída’, reapareció a finales de 2025 en televisión con un testimonio muy duro sobre su situación personal y económica. En ‘El tiempo justo’, de Telecinco, llegó a pedir una oportunidad laboral y confesó que atravesaba una situación límite: “Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer”.

Su regreso al foco mediático se vio poco después envuelto en una polémica. A comienzos de 2026 salió a la luz un vídeo en el que se le veía junto a su hermano en un taller de Humanes de Madrid, donde aparecían forzando cerraduras, rompiendo lunas y revisando varios vehículos. Gordillo admitió después en el mismo programa que había estado allí, aunque negó que se tratara de un robo planificado.

El intérprete explicó entonces que el episodio tenía relación con una supuesta deuda del dueño del taller con su hermano. “Nos tomamos la justicia por nuestra mano”, dijo para justificar lo ocurrido, aunque aseguró que no se llevaron nada del lugar. Aquellas imágenes agravaron la preocupación por el estado del actor, que ya había hablado públicamente de la mala etapa que estaba viviendo.

Ahora, según contó Leticia Requejo en ‘El tiempo justo’ con información de Álex Álvarez, Gordillo estaría centrado en su recuperación. “Ahora mismo está muchísimo mejor. Ha estado tres meses cuidándose, rehabilitándose y ha decidido empezar de cero”, afirmó la colaboradora. Durante este proceso, el actor estaría contando además con el apoyo de varios compañeros de profesión, algunos de ellos vinculados a etapas anteriores de su carrera.

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La periodista aseguró que el cambio en Adrián Gordillo es notable y trasladó un mensaje más esperanzador sobre su presente. “Podemos decir que está en un buen momento, que está empezando a vivir y con ganas de comerse la vida”, añadió Requejo, antes de desearle suerte en esta nueva etapa. El actor, que ganó un Goya con solo 13 años por el cortometraje ‘Sueños’ y formó parte de una de las comedias más recordadas de la televisión española, busca ahora reconstruir su vida lejos de los episodios que marcaron sus últimos meses.

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