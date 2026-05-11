María José Campanario estalla contra Ofelia tras las críticas a Julia Janeiro: “Nosotros pagamos nuestros impuestos y tú sigues comiendo de TVE”

María José Campanario ha salido en defensa de Julia Janeiro después de las críticas recibidas por su primera entrevista en '¡Hola!'. La joven, que durante años se mantuvo alejada del foco mediático, ha decidido dar un paso al frente a los 23 años con un reportaje en el que habla de su infancia, del acoso escolar que sufrió y de los motivos que la llevaron a querer proteger su anonimato durante tanto tiempo.

La entrevista generó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron el testimonio de Julia, mientras que otros cuestionaron su salto mediático después de años reclamando intimidad. Entre los contenidos que molestaron especialmente a Campanario estuvo un vídeo de la periodista Marina Ortiz Cortés analizando el reportaje. La publicación recibió varios aplausos de Ofelia Hentschel, exconcursante de ‘MasterChef’, y ese gesto provocó la respuesta directa de la madre de Julia.

“Ofelia, cállate un mes, que nosotros pagamos nuestros impuestos y tú sigues comiendo de TVE”, escribió María José Campanario. La aludida intentó matizar después su reacción y aseguró que sus aplausos iban dirigidos al contenido de una amiga, no contra Julia Janeiro. “Pago impuestos en España y resido aquí”, añadió Ofelia, que también recordó que los concursantes anónimos de ‘MasterChef’ no cobran por participar.

La explicación no frenó a Campanario, que volvió a contestar con dureza. “El contenido de tu amiga es asqueroso. Espero que no te lo haga a ti cuando aparezcas en algún sitio”, escribió. La odontóloga también acusó a quienes cuestionan el relato de Julia de no actuar de forma muy distinta a quienes la hicieron sufrir en el pasado: “No sois mejor que esos ‘bullies’”.

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María José Campanario pidió además que no se invalide “el testimonio de una niña que ha sufrido un montón” y recordó que la demanda relacionada con la exposición pública de su hija se ganó “por intromisión al derecho al honor, intimidad y propia imagen”. “Parece que solo contáis lo que os viene bien para dejar mal a la gente. Eso no es periodismo”, sentenció. En cambio, sí agradeció el análisis de la periodista Alba Morales, a quien dio las gracias “por haber entendido lo más importante de este reportaje”.