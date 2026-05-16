¿Qué es 'La casa de la música', el nuevo programa de Jesús Vázquez con el que TVE sustituye este año a Eurovisión?

La noche de este sábado 16 de mayo iba a ser, como manda la tradición, la gran fiesta de la música en Televisión Española. Sin embargo, tras la retirada de RTVE de Eurovisión 2026, La 1 se ha visto obligada a revolucionar por completo sus planes y buscar un sustituto de altura. La respuesta de la corporación pública es 'La casa de la música', un ambicioso nuevo formato que supone además el esperado regreso de Jesús Vázquez a la cadena estatal.

A partir de las 22:00 horas, las luces del plató se encenderán para dar la bienvenida a esta propuesta con la que TVE pretende retener a la audiencia melómana en una de las noches más competitivas del año.

A diferencia de otros talent shows convencionales, 'La casa de la música' mezcla la espectacularidad de los grandes conciertos en directo con el factor de la convivencia. El programa reúne en un mismo espacio a un grupo de artistas consagrados de diferentes géneros y generaciones con jóvenes promesas de la industria musical actual.

Durante la gala, los espectadores no solo verán duetos inéditos y versiones completamente renovadas de grandes éxitos, sino que también se adentrarán en los ensayos, las charlas íntimas en los camerinos y el proceso de creación conjunta. Una apuesta que busca devolver la música en riguroso directo a la televisión pública y rellenar el vacío dejado por el certamen europeo.

Para que el formato debute con fuerza, RTVE ha tirado de agenda y ha configurado un cartel de artistas de primer nivel que se subirán al escenario junto a Jesús Vázquez en esta primera entrega entre quienes se encuentran Raphael, Chanel, Manuel Carrasco y otros 21 artistas que puedes descubrir aquí.