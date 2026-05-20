La santapolera Awa Fam aterriza en 'La Revuelta' antes de su viaje a la WNBA (y esta es su respuesta a la pregunta "de casa rural")

Tras ser elegidas en el draft de la WNBA y con la temporada recién finalizada, Awa Fam (Santa Pola, 2006) e Iyana Martín han visitado La Revuelta. Ambas acudieron al programa después de ser seleccionadas en los puestos 3 y 7, respectivamente, del proceso de la liga norteamericana. Con esa tercera posición, Fam iguala el puesto que alcanzó Pau Gasol en 2001. Solo 15 españolas han logrado entrar en el draft de la WNBA a lo largo de la historia, y este “doblete” ha pisado ahora el plató de TVE para ser entrevistado por David Broncano.

Awa Fam, que ha afirmado recientemente que "representar a Santa Pola en la WNBA es un orgullo", ha obsequiado al presentador con una camiseta del Valencia Basket con su nombre y, junto con Martín, también han regalado al presentador un foco de iluminación para el móvil: un artilugio muy usado entre los usuarios de TikTok y un claro "zasca" intergeneracional de las jugadoras "zeta" a un Broncano que no usa apenas redes sociales.

Acogida en la WNBA

Fam fue elegida por Seattle Storm y se convirtió en la española seleccionada en mejor posición histórica en el draft de la WNBA. Sobre su acogida en Estados Unidos Awa Fam ha señalado que el resto del equipo la está "esperando, tienen muchas ganas de que vaya para allá".

"Desde el primer día me metieron en un grupo les he felicitado el primer partido que ganaron y ellas me felicitaron por la liga". Eso sí, sobre el Mundial no se han querido pronunciar: "No hemos recibido la llamada", han comentado con deportividad para sorpresa de un Broncano que ha asegurado que, de no estar convocadas tanto Fam como Martín, "es para ir con un cúter".

Preguntas... de casa rural

En el mazo aleatorio de preguntas "de casa rural", un juego que Broncano suele sacar al final de la entrevista, a Fam le ha tocado elegir "una parte de tu cuerpo que pueda ser electrónica". Ante la cuestión, la alicantina ha contestado que quizá "un brazo o una pierna que sea en plan hacer mates a lo loco", con sentido del humor.

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En relación a esta pregunta también ha confesado que los mates son, precisamente, un reto para ella. "Entrené los mates hace como dos años con mi hermano en casa", pero reconoce que "tiene que entrenarlo más".