David Cantero lanza un reproche a Pablo Motos por dar "altavoz al negacionismo" de Marcos Llorente: "Debería ser delito"

El paso de Marcos Llorente por 'El Hormiguero' sigue generando reacciones debido a las incendiarias declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid sobre los supuestos beneficios de la exposición solar sin protección. El periodista David Cantero ha alzado la voz de forma contundente en su editorial de 'Las tardes de RNE', cargando tanto contra el deportista como contra Pablo Motos por el altavoz otorgado.

El comunicador madrileño arrancó el programa haciendo alusión al clima inusual antes de adentrarse de lleno en la polémica televisiva y sanitaria de la semana. Sin morderse la lengua, el presentador lanzó una seria advertencia a la audiencia de la radio pública respecto a la irresponsabilidad que supuso la entrevista en Antena 3: "No hagan ni puñetero caso a Marcos Llorente, el de las gafas mesiánicas y ancestrales, esa gran figura del conocimiento y el saber, del que ya les hablé hace unas semanas y que ha vuelto a liarla con sus disparates y su insensata retórica, esta vez delante de millones de espectadores gracias a Pablo Motos".

La crítica de Cantero no se limitó a desmentir al futbolista, sino que apuntó directamente al corazón de la producción de 7 y Acción por la falta de un filtro editorial riguroso a la hora de tratar asuntos de salud pública en horario de máxima audiencia.

"Llorente fue a divertirse a 'El Hormiguero', a ese programa blanco e inocente, a pasarlo bien y a difundir mentiras muy peligrosas sobre los innegables efectos nocivos del sol en la piel. Motos puso a su disposición micrófono y altavoz en horario de máxima audiencia para que, sin ningún contrapeso científico, rebatiera con rigor su demencial pseudociencia que niega todas las evidencias científicas sobre este asunto".

El rostro de Radio Nacional puso sobre la mesa el profundo malestar que se ha generado también dentro del sector, destacando que el formato de Atresmedia ya acumula reclamaciones institucionales, después de que la Asociación Española de Comunicación Científica haya exigido ya una rectificación al programa de Motos.

Para Cantero, la gravedad del asunto radica en la indefensión del espectador frente a discursos que colisionan frontalmente con la medicina: "La imprudencia de Pablo Motos en prime time, al dar alas al negacionismo de Marcos Llorente sobre la radiación solar y el melanoma, el cáncer de pielmás agresivo y letal, por encima de dermatólogos y oncólogos, es brutal".

Con el objetivo de desmontar con argumentos la "retórica conspiranoica", el conductor del magacín de RNE recurrió a voces autorizadas de la comunidad médica. "Por eso me parce imprescindible que hoy escuchen la repuesta que un gran científico le ha dado al futbolista conspiranoico y al insensato presentador", argumentó para dar paso al catedrático de inmunología Alfredo Corell.

El experto fue devastador con la actitud exhibida en el plató de Antena 3, dirigiéndose al futbolista en unos términos sumamente duros: "Marcos Llorente, como mínimo eres un irresponsable y lo digo con todas las letras por no decirte adjetivos mucho más groseros que te has ganado a pulso".

Durante su intervención, Corell desglosó desde el punto de vista biológico por qué las afirmaciones del futbolista carecen de base alguna y suponen un peligro invisible para las futuras generaciones: "Cuando el sol daña el ADN, forma lesiones en la doble hélice, en las pirimidinas, que a veces se reparan, pero es que a veces no. Y las que no se reparan se convierten en lesiones permanentes. Ese es el primer paso hacia un melanoma".

"El ADN tiene memoria mutacional y se van acumulando las mutaciones. No es lo mismo Marcos, pero es que para saberlo hay que estudiar biología.

"Este verano, en miles de casas de España, un adolescente le va a decir a su madre 'Llorente no se pone crema y está perfectamente'. Y el chaval se va a pasar el verano sin fotoprotector Y no porque sea rebelde, porque tú se lo dijiste en prime time. Y tú, Pablo Motos, le diste el micrófono sin ningún contrapeso científico", dijo Cantero.

Noticias relacionadas

"¿Y sabes lo que es más grave? Que no es un delito. En España, decir barbaridades sanitarias en televisión no constituyen delito contra la salud pública. Debería", añadía el experto.