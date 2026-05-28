El inesperado apoyo en "La Revuelta" a Enrique Riquelme

La pugna por la presidencia del Real Madrid se coló este miércoles en "La Revuelta" de una forma inesperada. El cantante Manuel Carrasco aprovechó su visita al programa de David Broncano para bromear sobre la multa de 400.000 euros que tuvo que pagar tras su multitudinario concierto en el Santiago Bernabéu y, de paso, dejar una frase que no pasó desapercibida: “Por eso voy con Riquelme ahora”.

Todo ocurrió durante una conversación distendida sobre Hacienda y problemas económicos. Broncano preguntó directamente al artista andaluz si había tenido algún problema fiscal.

“Yo no he tenido ningún problema con Hacienda. El problema que tenía, que es sabido por todos, el del Bernabéu, lo hemos pagado, pero todavía no se ha arreglado. Tuve que pagar 400.000 euros y sí, sí la pagué”, respondió Carrasco.

El presentador entonces lanzó otra pregunta con ironía: “¿No colaboró el tito Floren?”, en referencia al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La réplica del cantante provocó las risas del público: “No, por eso voy con Riquelme ahora”.

La multa por el concierto en el Bernabéu

Carrasco se refería a la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Madrid tras el concierto que ofreció hace cerca de dos años en el estadio madridista, donde reunió a decenas de miles de personas.

La multa, relacionada con el exceso de ruido, ascendió a 400.000 euros y se convirtió en uno de los episodios más comentados alrededor de los grandes eventos celebrados en el nuevo Bernabéu.

El cantante recordó en "La Revuelta" que el importe ya fue abonado, aunque aseguró que “todavía no se ha arreglado”.

La frase de Carrasco sobre Enrique Riquelme fue claramente una broma, pero bastó para que el nombre del alicantino terminara colándose en uno de los programas más comentados de la televisión actual.