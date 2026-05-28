'Mask Singer'
Leire Martínez, Lydia Lozano o Trancas y Barrancas: todos los famosos desenmascarados de 'Mask Singer 5'
El exitoso formato de Antena 3 despide su quinta edición tras semanas de puro espectáculo y revelaciones que han dejado sin palabras a los investigadores y a la audiencia
Kevin Rodríguez
El plató de 'Mask Singer: adivina quién canta' apaga sus luces tras la celebración de su esperadísima gran final. La quinta edición del formato de entretenimiento estrella de Antena 3 se despide por todo lo alto, cerrando una temporada en la que el público y el panel de investigadores han vuelto a jugar a ser detectives para descubrir qué famosos de primer nivel se escondían bajo las espectaculares máscaras.
A lo largo de todas estas semanas, el programa ha regalado a los espectadores momentos televisivos para el recuerdo y desenmascaramientos de impacto. Este año, el hermetismo y el altísimo nivel del casting internacional y nacional han vuelto a sorprender, dejando al descubierto perfiles tan variados que van desde leyendas del deporte hasta políticos y estrellas internacionales.
A continuación, repasamos la lista completa de todos los famosos que han tenido que revelar su identidad al grito de "¡Quítatela, quítatela!", gala a gala, hasta llegar al gran desenlace de esta noche.
Gala 1: Un arranque internacional y muy deportivo
La temporada comenzó pisando fuerte y demostrando que no hay fronteras para el formato, desenmascarando a una supermodelo y a un mítico del fútbol.
- Micrófono: Elle Macpherson.
- Semáforo: Bernd Schuster.
Gala 2: Leyendas de la raqueta y la comedia
La segunda noche mantuvo el listón por las nubes con otra estrella internacional del deporte y uno de los actores más queridos de la ficción nacional.
- Fregona: Martina Navrátilová.
- Caracol: Salva Reina.
Gala 3: Iconos pop y las hormigas más famosas
Nadie se esperaba que debajo de unas chanclas pudieran caber las dos estrellas indiscutibles del access prime time, acompañando a un auténtico mito de la música.
- Labios: Samantha Fox.
- Chanclas: Trancas y Barrancas.
Gala 4: Pasión madridista y la excuñada de Ana Milán
El ecuador de la edición trajo consigo la revelación de uno de los periodistas deportivos más vehementes y de una de las actrices y presentadoras más reconocidas.
- Bocata de calamares: Tomás Roncero.
- Planta carnívora: Cayetana Guillén Cuervo
Gala 5: Política y folclore en la misma noche
El plató se quedó atónito al descubrir que bajo la máscara más adorable se escondía una ex vicealcaldesa, compartiendo gala de expulsión con una reina de las sevillanas.
- Chihuahua: Begoña Villacís.
- Loro: María del Monte.
Gala 6: Salseo y videncia
Dos figuras míticas de la cultura popular y la televisión en España tuvieron que decir adiós a su aventura musical.
- Pizza: Lydia Lozano.
- Tortuga: Rappel.
Gala 7: La reina de TikTok y el humor sin filtros
A las puertas de la gran final, la semifinal se cobró dos víctimas de lujo: la creadora de contenido más seguida de España y una de las cómicas más brillantes del país.
- Mofeta: Lola Lolita.
- Mejillón: Silvia Abril.
La Gran Final: Un cierre de infarto
La última noche de la edición puso toda la carne en el asador desenmascarando a los cuatro grandes finalistas, un broche de oro con rostros de primerísima línea.
- Jirafa: David Cantero.
- Troglodita: Vicky Martín Berrocal.
- Momia: Nacho Duato.
- Clavel: Leire Martínez.
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