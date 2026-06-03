Famosos
Mar Flores estalla contra la prensa tras las preguntas sobre Alejandra Rubio: "¿Vamos a estar así toda la vida?"
La modelo reacciona por su sonada ausencia en la Feria del Libro de Madrid
Kevin Rodríguez
Mar Flores se ha vuelto a convertir en el centro de las miradas tras sus últimas declaraciones ante los medios de comunicación. La modelo ha tenido que hacer frente, una vez más, a las inevitables preguntas de la prensa relacionadas con Alejandra Rubio, quien este fin de semana se convirtió en una de las protagonistas de la Feria del Libro de Madrid al presentar su nueva obra y recibir la visita de Pipi Estrada, una presencia que a su vez fue criticada por Nuria Roca.
La firma de libros de la hija de Terelu Campos ha generado un gran revuelo mediático tras lograr reunir a una gran cantidad de familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, la gran ausencia de la jornada fue la de Mar Flores, lo que activó rápidamente las alarmas de los reporteros, que no tardaron en buscar la reacción de la suegra de la joven.
Al ser preguntada por los motivos de su ausencia en un día tan señalado para la colaboradora televisiva, Mar Flores reaccionó con sorpresa y un evidente hastío ante la insistencia de los periodistas: "O sea, ¿vamos a estar así toda la vida?", espetó de manera tajante.
A pesar del momento de tensión, la modelo quiso zanjar cualquier tipo de polémica sobre una supuesta mala relación y se mostró feliz por el éxito profesional de la pareja de su hijo Carlo Costanzia: "Me alegro tanto", aseguró con una sonrisa, antes de lanzar una petición muy clara a los medios de comunicación: "Ya tenéis que dejar esto como si fuera algo normal".
Con estas palabras, ambas partes vuelven a demostrar que, pese a los constantes rumores de distanciamiento en los platós de televisión, mantienen una relación cordial y que la unión familiar está por encima del foco mediático.
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