Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Les NausTopuria combate Casa BlancaJubilación alicantinosGanadería AlicanteDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Duelo de titanes

Pablo Motos, testigo de la pelea en la Casa Blanca que dejó a Illia Topuria en el hospital tras el aluvión de golpes de Justin Gaethje

El presentador de 'El Hormiguero' viajó a Washington para arropar a su gran amigo, retransmitiendo en sus redes sociales la tensa cuenta atrás de un combate histórico que acabó de la peor manera

Pablo Motos e Illia Topuria en 'El Hormiguero'

Pablo Motos e Illia Topuria en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Lo que prometía ser una noche de gloria histórica en Washington se ha transformado en una auténtica pesadilla médica. Ilia Topuria ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital tras sufrir una durísima derrota frente a Justin Gaethje, en un asalto de golpes brutal que ha dejado el rostro del luchador hispanogeorgiano completamente desfigurado.

Un durísimo varapalo que se vivió en un escenario inédito —las inmediaciones de la mismísima Casa Blanca— y que contó con un testigo de excepción: Pablo Motos.

El presentador de 'El Hormiguero', que mantiene una estrecha y conocida relación de amistad con 'El Matador', no dudó en cruzar el charco para convertirse en el amuleto del luchador. A través de su cuenta oficial de Instagram, Motos compartió un total de tres publicaciones con las que hizo partícipes a sus seguidores de la exclusiva trastienda del evento en la capital estadounidense.

El pesaje oficial: El día previo a la batalla, el de Requena subió un post en pleno Ceremonial Weigh-ins, mostrándose uña y carne junto a Topuria en el momento de máxima tensión antes de la báscula.

Poco después, revolucionó las redes con un impactante vídeo en el que se le veía compartiendo mantel y confidencias no solo con Topuria, sino también con la leyenda del boxeo Oleksandr Usyk, conocido como 'The Cat'.

La última hora previa al drama: Horas antes de que comenzaran las hostilidades, Motos publicó una última fotografía junto a Ilia en un restaurante de Washington con un mensaje de optimismo ciego: "Contando ya los minutos para la pelea... confianza al cien por cien en el resultado".

Lamentablemente, la "confianza al cien por cien" se desmoronó sobre la lona. Justin Gaethje impuso un ritmo salvaje desde el primer tañido de campana, castigando la defensa del hispanogeorgiano con una contundencia inaudita.

Noticias relacionadas

El aluvión de golpes de Gaethje fue tan implacable que, nada más decretarse el final del combate, las asistencias médicas tuvieron que intervenir de inmediato. Ante la gravedad de los traumatismos faciales, Topuria fue trasladado directamente desde el recinto de la Casa Blanca hasta el hospital para someterse a pruebas de urgencia. Un desenlace demoledor para el luchador y para un Pablo Motos que vivió en primera persona la cara más amarga de la UFC.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
  2. La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
  3. Los veterinarios lo explican: así te da las gracias tu gato aunque no te des cuenta
  4. Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
  5. Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
  6. La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
  7. Nacho Córdoba, el promotor alicantino detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: 'Lo que he vivido en esta gira es algo especial
  8. La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla

El alcalde de El Campello dirige una carta a la población para explicar las obras del Centro Social y comprometer el retorno de la actividad una vez ultimadas

El alcalde de El Campello dirige una carta a la población para explicar las obras del Centro Social y comprometer el retorno de la actividad una vez ultimadas

María Oruña: “La cámara de las maravillas es un canto de amor a la belleza”

Casados en Orihuela por los pelos: el PP acusa a Ciudadanos de dejar plantados a los novios

Casados en Orihuela por los pelos: el PP acusa a Ciudadanos de dejar plantados a los novios

Definido el orden de participación del 51º CIMALTEA, que refuerza su apuesta por el talento emergente

Definido el orden de participación del 51º CIMALTEA, que refuerza su apuesta por el talento emergente

Los vecinos de Portalicos de Torrevieja pierden 1,6 millones de fondos europeos al rechazar la reforma gratuita de sus pisos y edificios

Los vecinos de Portalicos de Torrevieja pierden 1,6 millones de fondos europeos al rechazar la reforma gratuita de sus pisos y edificios

Muere un motorista de 35 años en un accidente de tráfico en La Vila Joiosa

Muere un motorista de 35 años en un accidente de tráfico en La Vila Joiosa

Protección solo sobre el papel: áreas marinas preservadas siguen sin gestión en España

Protección solo sobre el papel: áreas marinas preservadas siguen sin gestión en España

Esta es la alerta que lanza un sindicato sobre la situación del área de salud de Elda para este verano

Esta es la alerta que lanza un sindicato sobre la situación del área de salud de Elda para este verano
Tracking Pixel Contents