Herida televisiva
Christian Gálvez revela por qué rechazó volver a ‘Pasapalabra’ tras su salto a Antena 3
El presentador recuerda el abrupto final del concurso en Telecinco, admite que todavía no ve la etapa de Roberto Leal y asegura que no se arrepiente de haber continuado en Mediaset.
Carlos Merenciano
Christian Gálvez todavía recuerda como un golpe profesional la desaparición de ‘Pasapalabra’ de Telecinco en octubre de 2019. En el podcast ‘Lo que tú digas’, el presentador ha explicado que aquel final repentino le dejó sin posibilidad de dirigirse por última vez a la audiencia después de casi trece años al frente del concurso. “No pude despedirme de la gente ni dar las gracias”, ha lamentado.
Gálvez ha contado que durante aquellos días reinó la incertidumbre dentro del equipo. Sabía que existía una resolución judicial, pero desconocía si Mediaset conseguiría mantener el formato en emisión. “Todo el mundo pensaba que se iba a arreglar y no se terminó arreglando”, ha recordado sobre una cancelación que hizo que se tambalearan los cimientos de su carrera.
Cuando Antena 3 recuperó posteriormente ‘Pasapalabra’, el comunicador mantuvo conversaciones para ponerse de nuevo al frente del espacio. Sin embargo, decidió permanecer en Mediaset por “fidelidad y gratitud”, y también porque había escuchado que la cadena valoraba otros nombres para presentar el programa. Ante el temor de quedarse sin proyectos, habló directamente con Paolo Vasile, que le ofreció un nuevo contrato y la posibilidad de desarrollar formatos propios.
El presentador asegura ahora que no se arrepiente de aquella elección. Su continuidad en Telecinco le permitió además conocer a Patricia Pardo, con quien se casó en 2022. “Después de haber elegido ese camino, conocí a la que es la mujer de mi vida. Elegí muy bien”, ha afirmado al valorar una etapa profesional que comenzó en plena pandemia.
Aunque ha elogiado a Roberto Leal como “un profesional como la copa de un pino”, Gálvez reconoce que evita ver la actual etapa de ‘Pasapalabra’. “No lo veo por salud mental”, ha admitido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- La Arribada del Foc encenderá las Hogueras de Alicante con luz, música y pólvora
- El patrullero 'Formentor' de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público
- Los primeros cortes de tráfico por las Hogueras colapsan la fachada litoral de Alicante
- Un casting busca figurantes en Alicante para una superproducción internacional de época: estos son los requisitos
- Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
- À Punt emitirá en directo tres corridas de la Feria de Hogueras