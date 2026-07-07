Mònica Terribas sigue destapando el lado oscuro del Opus Dei, ahora desde la perspectiva masculina

Hace un año, Mònica Terribas destapó los presuntos abusos laborales, psicológicos y espirituales cometidos en el Opus Dei. Lo hizo en la serie documental de HBO Max 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei', que le valió un premio Ondas, donde 13 mujeres denunciaban que la institución las habían tenido trabajando durante años "sin cobrar" y sin cotizar en la Seguridad Social, que controlaban su correspondencia, que les alejaban de sus familias e incluso se apropiaban de herencias. Ahora la periodista catalana seguirá tirando del hilo en una segunda parte del trabajo, titulada 'El buen espíritu: detrás de la puerta del Opus Dei', centrada en esta ocasión en miembros masculinos que también necesitaban explicar el rol que habían jugado dentro de la Obra. Se estrenará este otoño.

Se trata de 14 hombres, en su mayoría antiguos numerarios o sacerdotes del Opus Dei, en diferentes etapas de sus vidas en 11 países de Europa y América Latina (España, Italia, Francia, Polonia, Alemania, Inglaterra, México, Guatemala, El Salvador, Argentina), y en Estados Unidos.

Según sus propios relatos, desde niños los captaron y predestinaron a convertirse en numerarios o sacerdotes del Opus Dei. La serie analiza sus descripciones del control psicológico, prácticas de reclutamiento y opresión, así como su relato sobre las supuestas dinámicas subyacentes de poder, dinero, influencia y control.

Dinámica económica e influencia

Muchos de ellos ocuparon responsabilidades de gobierno siendo directores, secretarios y miembros de los Consejos Locales dentro de sus centros y oficiales de las Comisiones Regionales. Otros fueron llamados a apoyar a la institución desde la cima de sus actividades profesionales para expandir el Opus Dei. Algunos, como numerarios, agregados o sacerdotes, fueron enviados siendo adolescentes a países de los que ya no volvieron.

Sus experiencias coincidentes arrojan luz sobre el funcionamiento de la Obra, su dinámica económica y de influencia, a través de las Comisiones Regionales, los Consejos Locales, los centros educativos, universitarios y de investigación, así como las dinámicas de dirección espiritual y preceptuación sobre adolescentes y jóvenes universitarios.

Mònica Terribas, en el rodaje de 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' / Max / Virginia Martín Chico

“Los hombres dentro del Opus Dei mandan, maniobran, administran, se mortifican, se sacrifican y, como ellas, también se rompen. Es de buen espíritu escucharlos en nombre de los muchos que no se atreven aún a ponerse delante de la cámara y que han formado parte de la investigación de esta serie”, ha declarado Mònica Terribas Sala, guionista, creadora y directora de 'El buen espíritu: detrás de la puerta del Opus Dei', producida por The Mediapro Studio.

Expertos

Para contextualizar los testimonios de los protagonistas, el documental cuenta con voces de personas expertas, como el catedrático de derecho canónico, también vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, Santiago Bueno Salinas; la profesora titular de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro Els fills de l’Opus, María Esther Fernández Mostaza; la psicóloga clínica y directora-gerente de la Atención e Investigación en Socioadicciones (AIS), la doctora Vega González; el periodista de investigación y autor de Opus, Gareth Gore, y la directora de The Deep Dive Project, Rebecca Griffin.

La docuserie, compuesta de tres episodios, cuenta con recreaciones que reconstruyen los relatos de los protagonistas, interpretados por los actores Joel Bosqued, Guillem Balart, y dirigidas por Pere Sala.