Gran susto
Belén Rodríguez, atropellada en Madrid: “Me he visto debajo de las ruedas”
La colaboradora de ‘El verano se mueve’ ha relatado en directo el accidente que sufrió cuando iba al gimnasio y ha tranquilizado a sus compañeros sobre su estado.
Carlos Merenciano
Belén Rodríguez ha sufrido un atropello en pleno centro de Madrid. La colaboradora de ‘El verano se mueve’ explicó en directo lo ocurrido después de ser atendida en un centro médico, donde quiso rebajar la preocupación de sus compañeros y dejar claro que, pese al susto, se encontraba fuera de peligro.
El accidente se produjo cuando salía de casa camino del gimnasio. Según contó ella misma, iba distraída mandando audios con el móvil cuando un coche la arrolló en la zona de Gran Vía. “Me ha atropellado un coche y me he visto debajo de las ruedas”, relató durante su conexión con el programa de Telecinco.
La periodista reconoció que el impacto fue fuerte y que terminó dolorida tras golpearse contra el vehículo. “Me he llevado un susto grande. Verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida”, aseguró desde el hospital, donde fue examinada tras el atropello.
Rodríguez también quiso destacar el comportamiento de la conductora implicada. La colaboradora explicó que la mujer se mostró muy preocupada, se ofreció a llevarla al médico y después volvió a llamarla para interesarse por su estado: “Se ha portado conmigo fenomenal”.
El percance quedó finalmente en un susto, aunque Belén Rodríguez sufrió heridas y molestias tras el golpe. La colaboradora retomó el contacto con el programa para tranquilizar a sus compañeros y a los espectadores, después de que ‘El verano se mueve’ arrancara la emisión informando de que uno de sus rostros había sufrido un accidente.
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Fuente: El Periódico
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