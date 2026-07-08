La Séptima ya tiene fecha de lanzamiento: así será el nuevo canal nacional de la TDT
La nueva cadena en abierto comenzará sus emisiones el 5 de noviembre y llegará con una inversión de hasta 25 millones de euros
Carlos Merenciano
La TDT española sumará un nuevo canal nacional en abierto antes de que termine el año. La Séptima iniciará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva etapa tecnológica de la televisión digital terrestre en ultra alta definición y con la resintonización de varios canales.
El proyecto está impulsado por SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, el consorcio que obtuvo la nueva licencia estatal de TDT. La concesión tiene una duración inicial de 15 años renovables y obliga al operador a tener el canal en marcha antes de que finalice noviembre.
La Séptima nace con la intención de competir en el espacio que ocupan Cuatro y laSexta, con una programación apoyada en la actualidad, el directo y formatos pensados para un público urbano y comercial. Su despliegue será progresivo y la presentación oficial de su imagen, equipo y primeras apuestas está prevista para octubre.
La inversión inicial se moverá entre los 20 y los 25 millones de euros. Según los planes conocidos, el canal aspira a alcanzar la rentabilidad en 2030 y prevé una facturación cercana a los 40 millones en 2029.
Su llegada obligará a los espectadores a resintonizar la televisión a partir del 5 de noviembre. Ese mismo día comenzará la reorganización técnica de la TDT y la implantación del estándar DVB-T2, aunque los televisores que no estén preparados para UHD podrán seguir recibiendo los canales en HD.
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Fuente: El Periódico
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