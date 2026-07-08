Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios alerta rojaComisión Les NausFacpymeProtestas EgiptoPillado DGTEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Información YOTELE

Shakira celebra sus 100 millones de oyentes mensuales en una entrevista exclusiva e inminente con David Broncano en ‘La Revuelta’

La cantante conectará esta noche en directo desde Estados Unidos con el programa de La 1 tras lograr un nuevo número 1 con ‘Dai Dai’.

Shakira visitará 'La revuelta'

Shakira visitará 'La revuelta' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

‘La Revuelta’ prepara una visita de alcance internacional. Shakira conectará esta noche en directo con David Broncano desde Estados Unidos en una entrevista exclusiva que llega en pleno momento de euforia para la artista colombiana, después de superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según ha conocido YOTELE.

La cantante no acudirá presencialmente al Teatro Príncipe Gran Vía, pero sí participará en el programa de La 1 mediante una conexión en directo. Su intervención servirá para celebrar un nuevo hito en su carrera y el impacto global de ‘Dai Dai’, su colaboración con Burna Boy vinculada al Mundial de Fútbol 2026.

El tema se ha convertido en una de las canciones más presentes del torneo y acaba de alcanzar el número 1 en la lista de LOS40 en España, apenas cuatro semanas después de entrar en el ranking. Según la emisora, la canción escaló 16 posiciones hasta llegar a lo más alto y supone el 22º número 1 de Shakira en esta lista. 

El éxito de ‘Dai Dai’ también ha impulsado sus cifras internacionales. La artista se ha convertido en la primera mujer latina en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, un logro que la sitúa en un grupo muy reducido de estrellas globales. 

Noticias relacionadas

La entrevista con Broncano llega además antes del desembarco europeo de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que tendrá parada en Madrid el próximo otoño. Con esta conexión, ‘La Revuelta’ suma una de sus entrevistas más potentes de la temporada y refuerza su perfil internacional con una de las artistas latinas más influyentes de la historia reciente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  2. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  3. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  4. Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
  5. Desarticulan una red que explotaba a repartidores en Elda, Petrer, Monóvar y Sax: 0,60 euros por paquete entregado
  6. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  7. Prisión para un conductor ebrio y drogado que atropelló y mató a un joven que se bajó de su coche accidentado en Alicante
  8. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica

Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027

Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027

Novelda lanza una app para comunicar incidencias de limpieza desde el móvil

Novelda lanza una app para comunicar incidencias de limpieza desde el móvil

Residuos de palmera sostenibles y con premio en Elche

Residuos de palmera sostenibles y con premio en Elche

L’Eldense continua reforçant-se: arriba Mariano Carmona

L’Eldense continua reforçant-se: arriba Mariano Carmona

La escapada de Sara Fructuoso a un hotel alicantino que ha conquistado a sus seguidores

La escapada de Sara Fructuoso a un hotel alicantino que ha conquistado a sus seguidores

El Museo de Hogueras de Alicante reabre cuatro meses después con la sala central aún cerrada

El Museo de Hogueras de Alicante reabre cuatro meses después con la sala central aún cerrada

La etapa 5 del Tour de Francia, en directo | Lannemezan - Pau

La etapa 5 del Tour de Francia, en directo | Lannemezan - Pau

Villena culmina la modernización del Polígono Industrial El Rubial tras una inversión de 885.000 euros

Villena culmina la modernización del Polígono Industrial El Rubial tras una inversión de 885.000 euros
Tracking Pixel Contents