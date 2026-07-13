Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en AlicanteSilencio Barcala Les NausHomenaje Miguel Ángel BlancoAlicantino amputación MaldivasInvasión mosquitos vueloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Perfil televisivo

Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora

La colaboradora de 'Malas lenguas' se ha convertido en protagonista de la actualidad televisiva tras denunciar en directo que se sentía “humillada”.

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas'

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Marta Gómez Montero ha pasado en las últimas horas de ser una tertuliana habitual de actualidad política a situarse en el centro de una de las grandes polémicas televisivas del fin de semana. La periodista abandonó entre lágrimas el plató de 'Malas lenguas noche', en La 2, durante un debate sobre unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo relacionadas con el absentismo laboral. 

La escena sorprendió al propio Jesús Cintora y al resto de colaboradores. Gómez Montero rechazó intervenir y verbalizó su malestar en directo: “No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”. Antes de abandonar el plató, añadió que había aguantado “por pagar las facturas” y “por mis hijos”, y citó 'El coronel no tiene quien le escriba' para rematar su salida con una frase que se volvió viral: “Prefiero comer mierda”. 

Más allá de la polémica, Marta Gómez Montero es una periodista especializada en información política. Actualmente firma en ESdiario, donde cubre de forma habitual la actualidad del Partido Popular, el Gobierno y el Congreso, con piezas centradas en Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, los socios parlamentarios y la estrategia de los grandes partidos. 

En sus redes se define como periodista vinculada a ESdiario, 'Espejo Público', RTVE, Telemadrid, Onda Madrid y 13TV, además de resumir su trayectoria con una frase que apunta a su especialización: “más horas en Congreso y de campaña que en casa”. 

El incidente obligó a reaccionar tanto a Cintora como a la propia RTVE. El presentador defendió que solo le había pedido respetar los turnos de palabra, pero después publicó un mensaje de disculpa en el que la definió como “una buena periodista y compañera” y dejó abiertas las puertas del programa. José Pablo López, presidente de RTVE, también intervino públicamente para afirmar que “no bastan las disculpas en privado” y trasladarle su apoyo. 

Noticias relacionadas

La polémica ha reabierto el debate sobre el tono de las tertulias políticas y el trato a los colaboradores en directo. Por el momento, Marta Gómez Montero no ha realizado nuevas declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras su nombre sigue acumulando mensajes de apoyo, críticas cruzadas y reacciones dentro y fuera del sector periodístico. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  3. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  4. Así renace un río bloqueado por un muro artificial: barbos y truchas autóctonas vuelven a sus dominios
  5. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  6. El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto
  7. Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina
  8. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

Cientos de reacciones al vídeo de una persona atravesando El Corte Inglés de Alicante en bicicleta

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

La recomendación del abogado laboralista Juanma Lorente: “Graba las entrevistas de trabajo”

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración

La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración
Tracking Pixel Contents