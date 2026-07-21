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Buenafuente prepara su regreso a televisión con Berto: "Es volver al sitio en el que has sido feliz"

El 'showman' acaba de rodar 'El otro mundo', la segunda temporada de la serie de Movistar Plus 'El otro lado'

Andreu Buenafuente.

Andreu Buenafuente. / MOVISTAR PLUS

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Marisa de Dios

Barcelona

El pasado mes de noviembre, Andreu Buenafuente anunció un parón laboral por prescripción médica y se apartó de los micrófonos y las cámaras. "Tengo que parar un poco", afirmó entonces, ya que necesitaba bajar el ritmo y descansar unos meses a causa del estrés. La noticia se produjo poco después de que TVE hubiera confirmado que el 'showman' catalán iba a presentar las campanadas de Fin de Año junto a su mujer, Sílvia Abril, así que la cadena tuvo que buscar sustitutos 'in extremis': Chenoa y Estopa.

Eva Ugarte, Andreu Buenafuente y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo'

Eva Ugarte, Andreu Buenafuente y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo' / MOVISTAR PLUS

El cómico volvió a la radio el pasado febrero, al programa de la Cadena SER 'Nadie sabe nada' que presenta junto a Berto Romero. Y su inseparable compañero será también el responsable de su próximo regreso a la tele, ya que el pasado viernes acabaron de rodar juntos 'El otro mundo', la segunda temporada de la serie de Movistar Plus 'El otro lado', creada por Berto (y esta vez también codirigida por él).

"Retorno plácido"

"Volver así es como jugar en casa", reconocía el 'showman' catalán durante los últimos días de la grabación de la ficción en el barrio barcelonés de Sarrià. "Ha sido un retorno plácido, pero también un poco exigente, porque iba a entrar suave y toma, rodando en plena ola de calor", bromeaba el expresentador de 'Futuro imperfecto' caracterizado para su personaje, el doctor Estrada, con un traje de manga larga, ya que la serie se ambienta en otoño.

Eva Ugarte y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo'

Eva Ugarte y Berto Romero, en la serie 'El otro mundo' / MOVISTAR PLUS

"Con estos compañeros es maravilloso, es como volver a un sitio donde has sido feliz y volver a serlo de nuevo, disfrutando y con el guion soñado", comenta Buenafuente. El 'showman' confiesa que se quedó con ganas de más después de la primera temporada de la serie.

"Me daba pena no seguir"

"Fue una experiencia maravillosa que viví como un regalo que me hizo mi amigo y me daba pena no seguir. Hemos ha tardado un poco, pero hemos seguido", valora el 'showman'. "Creo que la expansión que hace la serie, la nueva aventura, es muy chula", comenta sobre esta segunda temporada, donde su personaje "sigue apostillando y haciendo todo lo que hacía este señor incorrecto, pero ahora un poquito más".

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Sílvia Abril, en la serie 'El otro mundo' / MOVISTAR PLUS

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Fuente: El Periódico

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