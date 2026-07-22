Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaCaso ZapateroMulta pasajera ebriaRosalía la líaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

'Dog House'

César y Curro emocionan en 'Dog House' a la audiencia de TVE separando sus caminos: "No tengo fuerzas para seguir atendiéndole"

Un anciano de 80 años se vio obligado a ceder a su perro tras quedarse viudo y con problemas de salud

'Dog House'.

'Dog House'. / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Madrid

RTVE aprovechó el Día Mundial del Perro para estrenar este lunes, 21 de julio, la segunda temporada de 'Dog House'. El formato presentado por Chenoa regresaba al prime time de La 1 con su objetivo de siempre: encontrar la familia ideal para mascotas abandonadas. Sin embargo, su primera entrega dejó una historia desgarradora que no tardó en encoger el corazón del equipo y encender las redes sociales.

A diferencia de los casos habituales de abandono, César, un hombre de 80 años, acudió al programa entregando él mismo a Curro, su fiel compañero. El anciano, visiblemente afectado, explicó la dura situación personal que atravesaba tras haber perdido recientemente a su esposa y sufrir un notable empeoramiento en su estado de salud.

"Curro ha sido muy feliz con nosotros y nos ha hecho muy felices. Sin embargo, tengo problemas en los pulmones, soy diabético y me encuentro muy flojito. No tengo fuerzas para seguir atendiéndole", confesaba entre lágrimas ante las cámaras.

Sin más alternativas, el anciano acudió al albergue con la esperanza de garantizarle un buen futuro a su mascota: "Vengo buscando una familia que pueda hacer a Curro vivir tan feliz como hemos intentado hacerlo nosotros". Una escena de despedida tan amarga que dejó sin palabras y entre lágrimas al propio personal del centro.

Un nuevo comienzo para Curro

Ante la urgencia de la situación, el equipo del programa se puso manos a la obra. Tras buscarle una casa de acogida temporal, dieron con el perfil idóneo para su adopción definitiva: Antonia, Azahara y Jesús, una familia que acudía a Dog House dispuesta a dar cariño a cualquier perro, sin importar su edad. "Los perros vienen a este mundo a ayudar a las personas", aseguraban a su llegada.

Noticias relacionadas

El equipo del programa organizó un primer encuentro con cierta tensión por ver cómo reaccionaría el animal. Sin embargo, el flechazo fue inmediato: Curro conectó al instante con la familia y, en especial, con Jesús, de quien no se separó ni un solo segundo. "Amigos para siempre", celebraron sus acompañantes al ver el nacimiento de esta nueva y emotiva alianza.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
  2. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  3. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
  4. El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
  5. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  6. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía

Óscar López mantiene en Alicante la defensa del Gobierno a Zapatero

Óscar López mantiene en Alicante la defensa del Gobierno a Zapatero

La cala del norte de Alicante donde entras al mar por una escalera: parece una piscina natural

La cala del norte de Alicante donde entras al mar por una escalera: parece una piscina natural

Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras

Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

Diana Morant denuncia que los presupuestos del Consell "consagran la discriminación" con la prioridad nacional

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

Videoanálisis de Toni Cabot sobre la declaración judicial del eldense Julio Martínez en la Audiencia Nacional por el caso Zapatero

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo
Tracking Pixel Contents