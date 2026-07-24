Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso Aemet hoyTemperaturas nocturnasHistoria Gallo RojoTráfico hoyCalendario escolarEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano

El dating show producido por Bulldog TV se despide tras no haber convencido a los espectadores

Carlos Lozano, con Anabel Pantoja y Ana Santiago en 'Amor... ¡o lo que surja!'.

Carlos Lozano, con Anabel Pantoja y Ana Santiago en 'Amor... ¡o lo que surja!'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas. 

Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto: 

15.55 horas - 'El verano se mueve'

17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’

Noticias relacionadas y más

20:00 horas - '¡Allá tú!'

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas
  2. Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
  3. La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
  4. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
  5. Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
  6. El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
  7. La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
  8. Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Elche rescata una parte de los lienzos del Hort del Gat tras una cuestionada extracción por operarios no expertos en Patrimonio que agravó su deterioro

Elche rescata una parte de los lienzos del Hort del Gat tras una cuestionada extracción por operarios no expertos en Patrimonio que agravó su deterioro

Eclipse solar total del 12 de agosto: estas son las verdaderas gafas homologadas para verlo sin poner en riesgo tus ojos

Eclipse solar total del 12 de agosto: estas son las verdaderas gafas homologadas para verlo sin poner en riesgo tus ojos

Armengol (Banco Sabadell) afirma que han superado "el valle" de ingresos del primer trimestre

La Diputación inyectará 7,9 millones en los municipios de la Marina Baixa con el Plan +Cerca y el Bono Consumo

La Diputación inyectará 7,9 millones en los municipios de la Marina Baixa con el Plan +Cerca y el Bono Consumo

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

CaixaBank y AEFA renuevan alianza para llevar la formación empresarial a las aulas

CaixaBank y AEFA renuevan alianza para llevar la formación empresarial a las aulas

Trabajar con este calor puede ser ilegal en algunos casos: esto es lo que dice la ley

Trabajar con este calor puede ser ilegal en algunos casos: esto es lo que dice la ley

La camiseta del Elche, en el top 10 de valor de marca... a falta de cerrar el patrocinador

La camiseta del Elche, en el top 10 de valor de marca... a falta de cerrar el patrocinador
Tracking Pixel Contents