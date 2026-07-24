Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano
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Redacción Yotele
Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas.
Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto:
15.55 horas - 'El verano se mueve'
17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’
20:00 horas - '¡Allá tú!'
Fuente: El Periódico
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