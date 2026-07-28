Batalla legal
Vox intenta bloquear el nacimiento de La Séptima con un recurso ante la Audiencia Nacional
El partido de Santiago Abascal recurre la adjudicación del nuevo canal de TDT al consorcio SIETE
Carlos Merenciano
El lanzamiento de 'La Séptima' se topa con su primer obstáculo en los tribunales. Vox ha presentado este lunes 27 de julio un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la licencia concedida al consorcio SIETE, la sociedad que prepara la puesta en marcha del nuevo canal nacional de TDT.
El partido de Santiago Abascal sostiene que la adjudicación no se ajusta a Derecho y denuncia una supuesta vulneración de los principios que rigen este tipo de concesiones. La impugnación se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 26 de mayo la entrega de la licencia.
Un canal con fecha marcada
El recurso llega con el proyecto ya en marcha. 'La Séptima' ha fijado el 5 de noviembre como fecha de inicio de emisiones, coincidiendo con la reubicación de los canales en el espectro radioeléctrico. Detrás de SIETE figuran Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto, Adolfo Utor y José Luis Manzano, accionistas de la compañía adjudicataria.
La nueva cadena tiene a José Miguel Contreras como principal impulsor y aspira a arrancar con una programación basada en actualidad, directo y producción original. Su desarrollo será progresivo y combinará la emisión convencional con una estrategia digital pensada para distribuir contenidos en diferentes ventanas.
La vía judicial abierta por Vox introduce incertidumbre en el calendario, aunque por ahora el canal mantiene sus planes de lanzamiento. 'La Séptima' quiere ocupar un nuevo espacio dentro de la televisión generalista en abierto, pero su llegada a la TDT queda ya marcada por una primera batalla legal.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
- La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
- Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
- Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
- El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
- Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
- El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida