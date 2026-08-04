Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dónde ver el eclipseTemperatura del marMisterio urna BenidormSanción Reggaeton Beach FestivalAcampados en El CaboEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'

La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricky García

Madrid

'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele. 

La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.

Noticias relacionadas y más

Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
  2. Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
  3. Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición
  4. Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
  5. Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarla en pleno agosto y comienzan los primeros atascos
  6. Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
  7. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero
  8. Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes

Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali

Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali

"Estoy convencido de que Umaru es un chico muy aprovechable para la primera plantilla del Elche en un futuro"

"Estoy convencido de que Umaru es un chico muy aprovechable para la primera plantilla del Elche en un futuro"

Introdujeron cinco gatos en una isla para acabar con una plaga de ratones y desataron una catástrofe ecológica

La Policía Local de Alicante desaloja a dos acampados en una playa de El Cabo

La Policía Local de Alicante desaloja a dos acampados en una playa de El Cabo

El sueño imposible del canterano De Palmas en el Hércules

El sueño imposible del canterano De Palmas en el Hércules

El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante

Una fisura de dos metros pone en peligro un ficus centenario en el barrio del Raval Roig de Alicante

Bruselas desvincula la regularización de migrantes de la crisis de Ceuta

Tracking Pixel Contents