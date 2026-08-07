Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico de personasComparecencia CeutaProtección para el eclipseMota río Segura AlmoradíEl tiempo hoyEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Cambio histórico

TVE acaba con 'Cine de barrio' en La 1 tras más de 30 años y ya prepara su sustituto

La marca seguirá viva en La 2, pero sin presentador, plató ni tertulia, dentro de una nueva estrategia para las tardes del fin de semana.

Inés Ballester en 'Cine de barrio'

Inés Ballester en 'Cine de barrio' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

TVE prepara un cambio de calado en una de sus marcas más reconocibles. 'Cine de barrio' dejará de emitirse en La 1 tal y como se conocía hasta ahora después de más de tres décadas ocupando las tardes de los sábados con películas españolas, entrevistas y recuerdos ligados a la historia del cine popular, según desvela El País.

La corporación trasladará la marca a La 2 a partir de septiembre, pero con una fórmula muy distinta. El espacio dejará atrás el plató, la figura del presentador y el debate con colaboradores. En su lugar, las películas irán precedidas por un reportaje de unos diez minutos que servirá para contextualizar cada título y el momento social en el que fue estrenado.

La 1 mira a la actualidad

El movimiento supone el final de una etapa para un formato que ha tenido al frente a nombres como José Manuel ParadaCarmen SevillaConcha VelascoAlaska o, en su última etapa, Inés Ballester. En los últimos meses, 'Cine de barrio' ya había perdido estabilidad en la parrilla por la emisión de eventos deportivos e informativos, e incluso había sido desplazado en varias ocasiones por la versión de fin de semana de 'Aquí la Tierra'.

Con este cambio, TVE busca liberar la tarde del sábado en La 1 para reforzar la actualidad en directo durante el fin de semana. La cadena estudia lanzar un nuevo magacín que ocupe ese hueco y mantenga al canal principal más conectado con la información y el entretenimiento de temporada.

Noticias relacionadas

No sería el primer intento reciente de La 1 en esa franja. En 2023 probó con 'Plan de tarde', presentado por Toñi Moreno y producido por Tesseo, aunque el formato se despidió tras 15 emisiones por sus bajos datos de audiencia. Ahora, la cadena vuelve a replantear una de sus tardes más tradicionales con una decisión que marca un antes y un después para 'Cine de barrio'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy
  2. Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos
  3. La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
  4. Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
  5. La Generalitat reta al Ministerio con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm
  6. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  7. Alicante se rinde a su Patrona
  8. El Gobierno inicia la tramitación de una gran planta de baterías en Villena para evitar otro apagón

La Generalitat envía veinte equipos de refuerzo en Alicante ante el peligro de incendios forestales

La Generalitat envía veinte equipos de refuerzo en Alicante ante el peligro de incendios forestales

Alicante pone fecha a la presentación de propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027

Alicante pone fecha a la presentación de propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

La Generalitat rinde homenaje al campeón del mundo Ferran Torres

La reforma de una zona del centro urbano de San Vicente sale adelante en su segundo intento

La reforma de una zona del centro urbano de San Vicente sale adelante en su segundo intento

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

Jaloner y Dabe salen de gira para presentar su último disco... con cierre especial en Alicante

Jaloner y Dabe salen de gira para presentar su último disco... con cierre especial en Alicante

La Vega Baja lidera la construcción en la provincia de Alicante en plena ralentización de la actividad

La Vega Baja lidera la construcción en la provincia de Alicante en plena ralentización de la actividad
Tracking Pixel Contents