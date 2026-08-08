Rosa Benito genera una bronca tremenda con Lydia Lozano por 'Sálvame' y señala a Terelu Campos y a Vasile: "Me lo pidió de rodillas"

La esencia de 'Sálvame' está cada vez más presente en 'De lunes a viernes'. El nuevo magacín presentado por Bea Archidona y Santi Acosta no esconde su intención de recuperar lo mejor y menos tóxico del extinto espacio vespertino para volver a conquistar a los espectadores.

Parece que la dirección de Mediaset tiene claro que el camino para recuperar el terreno perdido es volver al reality diario en directo con los colaboradores como protagonistas y rescatar conflictos del pasado para generar tramas que enganchen a la audiencia.

En este sentido, el programa fomentó este viernes un encontronazo entre Rosa Benito y Lydia Lozano, motivado por sus diferentes formas de afrontar los años de excesos en directo y situaciones violentas que ambas tuvieron que soportar en 'Sálvame’.

Mientras la cuñada de Rocío Jurado decidió abandonar el programa cuando su hija se convirtió en objetivo de los cerebros del programa, la célebre tertuliana de 'Tómbola' jamás se marchó, a pesar terminar llorando y con ataques de ansiedad casi a diario.

Rosa Benito.comenzó confesando que su marcha del espacio supuso para ella una auténtica liberación: "Yo me fui y para mí fue una gratificación personal decir que hasta aquí. Me fui con la cabeza muy alta, a pesar de que dijeron que me había ido por la puerta de atrás".

La colaboradora se envalentonó y se atrevió a señalar a Paolo Vasile, aunque sin nombrarlo directamente pero imitando el acento italiano para que no quedara ninguna duda de a quién se refería: "Voy a decir algo. Hace tres o cuatro años, alguien que era importante en esta cadena me llamó y cuando me recibió en su oficina, me esperaba de rodillas".

"Me dijo: me haces falta en 'Sálvame'. Y mi respuesta fue: ahora es tarde, señora. Porque jamás volvería. Y eso para mí fue un orgullo enorme". Fue entonces cuando aludió a Terelu Campos, también de manera indirecta: "Se lo pidieron a otra compañera y ella sí aceptó".

Una vez explicada su historia, se lanzó a la yugular de Lydia Lozano: "Tú dijiste que no te fuiste por miedo a que te criticaran, pero no lo hiciste porque te gusta la tele. Eres una yonqui de la tele y en eso te admiro", le espetó.

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La mecha prendió completamente y Lydia explotó: "¡Tú te fuiste por tu hija! Había demandas y de todo. Tú no te fuiste libremente, tenías mucho chapapote familiar encima. ¡Y a mí no me llames yonqui de la tele!".

Fuente: El Periódico