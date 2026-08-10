José Manuel Parada no se calla tras la defunción de 'Cine de barrio' tal y como lo conocemos: "Necesitaba una actualización, pero no de esta manera"

TVE puso fin a una época de más de 30 años el pasado sábado 8 de agosto con la despedida de 'Cine de barrio' de la parrilla de La 1. La cadena pública ha tomado la decisión de traspasar el espacio a La 2 y reformularlo por completo, terminando para siempre con la tertulia previa en torno a la película.

El formato fue creado por José Manuel Parada y estrenado en la segunda cadena en el verano de 1995. Sin embargo, no tardó en dar el salto a La Primera gracias a su éxito de audiencia.

Todas las estrellas de las grandes producciones cinematográficas de las últimas décadas como Imperio Aragentina (primera invitada en la historia del programa), Lina Morgan, Sara Montiel, Manolo Escobar, Analía Gadé, Concha Velasco o Carmen Sevilla acabaron pasando por el plató de 'Cine de barrio', que convirtió en legendarias sus meriendas en torno al piano, entre canciones y anécdotas de los rodajes.

Pese al largo periodo que ha permanecido en antena, TVE no preparó ningún tipo de despedida especial. De hecho, Inés Ballester no pudo ser más aséptica a la hora de concluir su última emisión como lo conocíamos hasta ahora: "Que disfrutéis la película y hasta siempre. Adiós", dijo antes de dar paso a 'Cateto a babor'.

Tras este escueto desenlace, José Manuel Parada ha dado su opinión al respecto en unas declaraciones concedidas a YOTELE en la gala Starlite de Marbella, que este verano celebraba su 17 aniversario. "No entiendo este cambio y no lo comparto", nos comienza diciendo el comunicador.

"Es un programa que se ha mantenido durante 30 años, con más audiencia que los magacines que hay en otras cadenas y menos presupuesto, que era totalmente intergeneracional porque reunía a abuelos, padres e hijos. No se merecía un final así", nos comenta.

Parada no comprende la decisión de la corporación con un clásico de su programación, el más veterano sin contar los concursos o espacios informativos: "José Pablo López sabe mucho de televisión pero yo no lo hubiera pasado a la segunda cadena y de esta manera".

No obstante, el actual colaborador de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 reconoce que el espacio necesitaba un cambio para adaptarse a los nuevos tiempos: "Yo tuve la suerte de hacer 'Cine de barrio' cuando se podía ver las películas de las grandes estrellas del cine en el plató. Ahora no podemos ver una de Concha Velasco con ella, ni una de Manolo Escobar con él. El programa seguramente necesitaba una actualización, pero creo que no había que volver a sus orígenes".

Por último, José Manuel Parada reivindica su labor al frente de 'Cine de barrio' y reconoce su tristeza por no haber podido darle otro tipo de final.

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"Es un programa del que yo soy creador y fui presentador, director y coproductor. Era mi hijo, un hijo muy mimado y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita. Hacer algo especial como lo que hicimos en el 30 aniversario. Yo sigo vivo y creo que el programa se merecía hacer una despedida en condiciones. Y aún están vivos algunos de los que pasaron por ese programa".

Fuente: El Periódico