David Bisbal alucina en la caótica final de 'OT USA' al ver que habían desvelado el nombre del ganador antes de tiempo: 'Flipando"

La producción del formato 'Operación triunfo' es una de las más complejas de toda la televisión a nivel mundial. Todo en el formato creado en España por Josep María Mainat y Toni Cruz tiene que encajar a la perfección. Porque o funciona todo como un reloj, o todo se desmorona.

Y es precisamente lo que ha sucedido en la edición que comenzó a emitir Telemundo este verano, sin la participación de Gestmusic ni de ninguno de sus impulsores. Su producción caótica se ha reflejado directamente en sus resultados y apenas un mes después de su estreno, ha tenido que ser cancelado por sus bajas audiencias.

Tal y como pudo verificar este portal la semana pasada, existían discrepancias y enfados de diferentes miembros del equipo, entre ellos algunos integrantes del jurado como David Bisbal, por errores y dinámicas inexplicables dentro del concurso.

Y este caos que se lleva denunciando desde el principio de sus emisiones, se ha mantenido hasta el último día, con una situación absolutamente surrealista, que tuvo lugar en los últimos minutos de la última gala del espacio, que se cargó por completo la gran incógnita de la noche: la identidad del ganador.

Cuando la presentadora, Natalia Téllez, se disponía a comenzar el momento clave de la final para desvelar el nombre del vencedor, todos pudieron comprobar que se había producido una pifia épica y ya todo el mundo sabía quién era.

En el cheque gigante en el que se indicaba la cantidad económica que ganaba el vencedor, ponía directamente el nombre de Wandy, cargándose así por completo la emoción que suponía conocer quién era la persona que ganaba el concurso y los 100.000 euros del premio.

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David Bisbal no se lo podía creer. Con el trofeo en sus manos, se asomó para comprobar el tremendo error. Su cara lo decía todo. Pocas horas después, el cantante reaccionaba al momento tan surrealista que vivió: "A mí me avisó un chico del público. Me quedé flipando", comentó en el video que el periodista de Los 40 Alberto Palao hizo para analizar lo ocurrido.

Fuente: El Periódico