Próxima temporada
Nueva revolución en Informativos Telecinco: Ángeles Blanco pide dejar de presentar con Carlos Franganillo para no competir con su marido, Vicente Vallés
La periodista pide un cambio de horario para poder compaginar el trabajo con su vida familiar.
Redacción Yotele
La nueva temporada televisiva que arrancará en septiembre traerá nuevos cambios a Informativos Telecinco. Tras la salida de María Casado, que abandonó el pasado mes de julio la edición del fin de semana para poner rumbo a Canal Sur, la cadena tendrá también qué reorganizar sus espacios de noticias en los días laborables.
Y es que Angeles Blanco ha pedido a la dirección dejar la edición de prime time, que presenta con Carlos Franganillo, por la imposibilidad que supone ese horario para conciliar con su vida familiar, según ha adelantado Informalia y ha verificado YOTELE.
La periodista está casada con Vicente Vallés, que presenta la edición nocturna de Antena 3 Noticias, teniendo de esta manera que competir frente a frente por la misma audiencia.
Si la cúpula accede a la solicitud de Ángeles Blanco, podría volver a la franja de sobremesa, donde ya estuvo hasta la temporada pasada, y que en la actualidad presenta Isabel Jiménez en solitario.
La cadena de Mediaset no logra remontar la crisis que atraviesa y que es especialmente grave en los espacios de noticias, cuando se cumplen dos años y medio de la renovación integral de Informativos Telecinco con la llegada de Carlos Franganillo a la presentación del informativo de la noche y de Paco Moreno a la dirección del área.
Con el paso de los meses, la audiencia ha ido reduciéndose cada vez más y en la actualidad ni la edición de las 15:00 horas ni la de las 21:00 horas logra alcanzar la media de dos dígitos de cuota de pantalla. Solo El Matinal, con Bricio Segovia, supera el 10% de share de manera habitual.
Fuente: El Periódico
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