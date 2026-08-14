Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyVenta VPPDetenido padre fallecidoMuerto pelea San JuanNiño herido CastallaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Respuesta inesperada

Juls Janeiro entra en Telecinco tras fulminar a Belén Esteban y suelta la bomba: “He estado en su casa con mi padre”

La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a 'De lunes a viernes' después de sus declaraciones sobre la colaboradora

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes'

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Juls Janeiro ha dado un paso inesperado en Telecinco después de sus recientes palabras sobre Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a un reportero de 'De lunes a viernes', donde ha querido mantenerse firme en lo que ya había dicho, aunque evitando añadir más leña al fuego.

Entiendo el revuelo, pero me mantengo en lo que he dicho. Ni quito ni añado nada”, ha asegurado Juls ante las cámaras del magacín. La joven también ha dejado claro que prefiere no valorar determinados asuntos familiares: “Yo no he visto nada, entonces no puedo opinar”.

Juls Janeiro habla de la casa de Belén

La parte más llamativa llegó cuando Juls confirmó un episodio hasta ahora poco conocido que había desvelado el programa 'El verano se mueve'. “Es verdad que estuve en casa de Belén hace unos años, porque fui a llevar a Andrea, mi padre y yo”, reveló, situando a Jesulín y a su hija en el entorno privado de la colaboradora.

El reportero intentó que Juls profundizara en la polémica, pero ella optó por esquivar más declaraciones y lanzó una pregunta: “¿Por qué no le preguntas a mis padres por mis declaraciones?”. Después, aceptó ponerse el pinganillo del programa, aunque mantuvo la misma línea de prudencia, llegando a decir que no sabía quién era Santi Acosta, presentador del espacio.

Noticias relacionadas y más

Solo digo 'hola' y 'adiós', porque no tengo nada más que decir”, afirmó Juls Janeiro en directo Y aunque Bea Archidona trató de arrancarle algunas palabras más, la hija de Jesulín y María José Campanario decidió quitarse el pinganillo, sin responder a más preguntas del formato de Telecinco. Además, rechazó la posibilidad de acudir al prime time de Telecinco para hablar del tema, tal y como le ha propuesto el reportero del canal de Mediaset: “No, no iría a 'De viernes'”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
  2. Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
  3. La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
  4. Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
  5. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
  6. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  7. La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
  8. Los bancos de madera 'franquistas' que resisten en un ambulatorio de Alicante

Muere el ciclista galés Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal

Rechazo del PSPV a la subida de precio de las viviendas protegidas por parte del Consell

Rechazo del PSPV a la subida de precio de las viviendas protegidas por parte del Consell

Bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio forestal de Riglos

Almaraz y la patada a seguir

Almaraz y la patada a seguir

El Hércules protege a un Oriol Soldevila recuperado

El Hércules protege a un Oriol Soldevila recuperado

El Festival de Cine Pequeño de Aspe festeja el cortometraje con un guiño a Kubrick

El Festival de Cine Pequeño de Aspe festeja el cortometraje con un guiño a Kubrick

Barzic renueva con el Elche hasta 2030

Barzic renueva con el Elche hasta 2030

Vecinos de la desembocadura del Barranc d’Els Arcs de Altea alertan del riesgo de inundaciones y exigen una limpieza urgente del cauce

Vecinos de la desembocadura del Barranc d’Els Arcs de Altea alertan del riesgo de inundaciones y exigen una limpieza urgente del cauce
Tracking Pixel Contents