Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncian agresión homófobaIncidente TRAMPlan General AlicanteSuspenso en TurismoTerremotos Vega BajaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Cambios

'La revuelta' cambia de teatro para su próxima temporada y ''desnuda'' a Jorge Ponce para anunciarlo: "Es espectacular"

David Broncano y Jorge Ponce avanzan la nueva localización del programa de RTVE en un vídeo cargado de humor y con el escenario pixelado hasta el estreno

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta'

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

David Broncano y Jorge Ponce han vuelto a hacer de las suyas para anunciar una de las grandes novedades de la próxima temporada: 'La revuelta' estrena plató. En un vídeo publicado por RTVE en sus redes sociales, el presentador muestra las impresionantes dimensiones del nuevo espacio mientras avanza por un patio de butacas, mucho más elegante.

"Mirad qué sitio tan espectacular. Más grande... Está a la altura de lo que España espera de nosotros", presume Broncano en la pieza. Sin embargo, el protagonismo del adelanto se lo lleva el misterio alrededor del escenario, que aparece completamente desenfocado en pantalla. Ante la duda sobre los motivos de la censura, Ponce aclara el dilema con su retranca habitual: "Hasta que no empecemos a emitir todo esto es píxel".

Noticias relacionadas

La broma continúa cuando el humorista justifica su peculiar vestuario asegurando que "está todo pixelado, por eso voy desnudo". El sketch concluye con un mensaje directo a la audiencia por parte de Broncano, emplazando a los seguidores al inicio del curso televisivo: "Se podrá ver cuando empiece la temporada. Tenemos muchas ganas de veros, en breve, en La revuelta".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los toldos de última generación se multiplican en las fachadas de Alicante para paliar el calor
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de este gran maestro de la carpintería
  3. Libertad para el joven detenido por agredir a otro que falleció en una pelea en la parada del TRAM en la Playa de San Juan
  4. Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
  5. Las segundas residencias tiran del boom turístico alicantino
  6. El pirómano de Albatera lo vuelve a hacer: quinto incendio junto a la A-7 y el casco urbano en tres meses
  7. Alicante respira por fin de madrugada: ninguna estación de Aemet registra una noche tórrida
  8. El PSOE se ofrece a sumar por la N-332 en Torrevieja pese al problema de fondo: la duplicación no cabe por falta de suelos que ocuparon los constructores

La renovación de las vías de tren en Elche y Crevillent obliga a desplazar a miles de pasajeros por carretera nueve días

La renovación de las vías de tren en Elche y Crevillent obliga a desplazar a miles de pasajeros por carretera nueve días

El Hércules se atasca en ataque en plena pretemporada

Las fiestas dejan 300 toneladas de residuos en Elche, un 4,5 % más que el pasado año

Las fiestas dejan 300 toneladas de residuos en Elche, un 4,5 % más que el pasado año

El próximo eclipse lunar llegará a España en unos días y teñirá de rojo parte de la Luna este agosto: cuándo y dónde verlo

Covirán Granada, Estudiantes y Amics Castelló, rivales de pretemporada del HLA Alicante

Covirán Granada, Estudiantes y Amics Castelló, rivales de pretemporada del HLA Alicante

La Nit del Comerç de Altea prepara una segunda edición con más música, animación y 49 comercios ya inscritos

La Nit del Comerç de Altea prepara una segunda edición con más música, animación y 49 comercios ya inscritos

Los hoteles de la Comunidad Valenciana se rebelan contra los precios del Imserso y alertan de cierres este invierno

Los hoteles de la Comunidad Valenciana se rebelan contra los precios del Imserso y alertan de cierres este invierno

Un vídeo manipulado con IA desata las teorías conspiranoicas sobre un OVNI en Torrevieja

Un vídeo manipulado con IA desata las teorías conspiranoicas sobre un OVNI en Torrevieja
Tracking Pixel Contents