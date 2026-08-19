Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios aviso rojo sanitarioTormentas mañanaAlquiler en AlicanteReforma Educación PP-VoxZonas alerta roja y naranjaTrump estrecho de OrmuzEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Temporada 11

'La isla de las tentaciones' muestra su casting y descubre a Montoya como su as bajo la manga

Mediaset arranca la promoción definitiva de la nueva entrega del 'reality' en Mediaset Infinity, donde el célebre concursante de la octava edición ejerce como asesor improvisado para los nuevos aspirantes.

Montoya en 'La isla de las tentaciones'

Montoya en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La cuenta atrás para el regreso de 'La isla de las tentaciones' entra en su fase decisiva. Tras lanzar los primeros avances promocionales en televisión, Mediaset España ha dado un paso estratégico en su plataforma de streaming, Mediaset Infinity , con el estreno de la primera parte de los procesos de selección para su undécima temporada.

La gran sorpresa de este primer especial de 47 minutos ha sido la reaparición de Gonzalo Montoya. La carismática estrella de la octava edición ha vuelto al plató de las pruebas de acceso, aunque esta vez no como candidato ni como tentador, sino como consejero de los futuros participantes.

"Qué recuerdos, quillo. El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado; ahora ni 'el tato' me la da", confesó el utrerano al reencontrarse con la sala de espera que él mismo pisó años atrás.

Un aviso para los nuevos tentadores

Durante su intervención con los aspirantes que buscan poner a prueba a las parejas en República Dominicana, Montoya quiso darles una lección basada en su propia experiencia personal: "Que vayáis siempre con la verdad, que al final la verdad triunfa", aconsejó solemnemente el andaluz antes de finalizar la charla.

El exfutbolista advirtió que no entiende la actitud de quienes rompen una pareja solo por estrategia: "Si rompo una pareja, porque yo sé lo que se sufre cuando te rompen, yo con esa persona me voy o lo intentaría. Tú te estás entregando".

Noticias relacionadas

Parejas consolidadas y nuevos perfiles a prueba

En este primer monográfico del casting desfilan candidatos a solteros de perfiles muy variados y relaciones sentimentales con historiales muy dispares. Entre las parejas que buscan poner a prueba su fidelidad en las villas caribeñas se encuentran desde relaciones recientes de seis meses de duración hasta compromisos de más de ocho años y medio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante se prepara para una 'ponentà' con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte
  2. Un incendio en una vivienda de El Campello obliga a evacuar a varias familias
  3. La defensa del joven investigado por la muerte de otro en Playa de San Juan niega que fuera una agresión homófoba
  4. El Constitucional allana el camino al Gobierno para derribar las casas de la playa de Babilonia en Guardamar al suspender la protección del Consell
  5. Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
  6. El 'taxista' de los inmigrantes: cae una red que realizaba viajes desde Alicante hasta Francia por 200 euros
  7. Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
  8. Martín Anselmi, tras el Dépor-Elche: 'Hemos sido superiores, la figura del partido ha sido Leo Román

Mutxamel paraliza los trabajos de abonado que han provocado fuertes olores en varias zonas

Mutxamel paraliza los trabajos de abonado que han provocado fuertes olores en varias zonas

Si solo trabajas en verano, ¿tienes derecho a vacaciones cuando termines? Esto dice la ley

Si solo trabajas en verano, ¿tienes derecho a vacaciones cuando termines? Esto dice la ley

L’Alfàs suma un parking de 200 plazas al proyecto de las 180 viviendas de alquiler asequible

L’Alfàs suma un parking de 200 plazas al proyecto de las 180 viviendas de alquiler asequible

Bigastro ordena el desalojo del camping La Pedrera y la concesionaria se va al juzgado

Bigastro ordena el desalojo del camping La Pedrera y la concesionaria se va al juzgado

Monóvar busca viviendas vacías y suelo para ampliar su parque público

Monóvar busca viviendas vacías y suelo para ampliar su parque público

Sanitarios de Alicante en la zona cero del terremoto de Venezuela: «Hay historias muy duras de personas que han perdido a toda su familia»

Sanitarios de Alicante en la zona cero del terremoto de Venezuela: «Hay historias muy duras de personas que han perdido a toda su familia»

El PSOE de Elche tilda de "hachazo" la subida de hasta 15.000 euros de viviendas de protección pública

El PSOE de Elche tilda de "hachazo" la subida de hasta 15.000 euros de viviendas de protección pública

Clausurado un club cannábico en Altea por la venta de droga a turistas extranjeros

Tracking Pixel Contents