Ediciones especiales
Atresmedia aprovecha la crisis de Ceuta y convierte 'El objetivo' de Ana Pastor en un programa diario
laSexta emitirá cuatro entregas consecutivas del espacio, de lunes a jueves a las 21:30 horas, para seguir la emergencia migratoria y sus consecuencias políticas
Carlos Merenciano
La crisis migratoria de Ceuta marcará el regreso de Ana Pastor a laSexta. Atresmedia ha preparado una programación especial de 'El Objetivo' durante cuatro noches consecutivas, desde el próximo lunes y hasta el jueves, siempre a las 21:30 horas.
El formato abandonará temporalmente su periodicidad habitual para ofrecer un seguimiento diario de la situación. Pastor conectará con distintos puntos de la ciudad autónoma y contará con testimonios, datos, expertos y analistas para explicar las últimas novedades de una crisis que lleva semanas condicionando la agenda informativa y política.
La última edición de este dispositivo tendrá además al Congreso como uno de sus principales escenarios. El jueves, 'El Objetivo' seguirá la intervención de Pedro Sánchez ante el pleno, examinará las explicaciones del presidente y analizará la respuesta del Gobierno, sin perder de vista las consecuencias de la emergencia sobre el terreno.
El regreso de Ana Pastor
Con este despliegue, laSexta recupera uno de sus formatos de análisis después de que la pasada temporada dedicara especiales a asuntos internacionales como Venezuela, Groenlandia, Mineápolis o Irán, además de abordar la crisis energética. El programa cerró el curso con un 6% de cuota, situándose por delante de su rival directo.
Su mejor resultado llegó el 4 de enero con una emisión centrada en la intervención de Donald Trump en Venezuela. Aquella noche, 'El Objetivo' reunió a 1.044.000 espectadores de media y alcanzó un 8,5% de cuota, convirtiéndose en el especial más visto de la historia del programa.
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Fuente: El Periódico
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